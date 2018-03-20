Их молчание подобно крику

СЕГОДНЯ 13:28 2018-03-20T13:34:14+03:00

В этой ситуации не поздравившие Путина не только остаются в меньшинстве, но и выглядят нелепо Фото: REUTERS

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Снятый 75 лет назад в самый разгар Великой Отечественной войны фильм "Иван Грозный" начинается со сцены венчания на царство, и в ней присутствуют иноземные дипломаты, обсуждающие происходящее.

- Европа не признает этого царя. Папа не допустит. Император не согласится, - говорят люди в жабо и камзолах.

- Будет сильным - все признают, - отвечает им коллега во флорентийской шапочке.

Товарищи Сталин и Эйзенштейн уже тогда все хорошо понимали про принципы общения с иностранными партнерами. И если бы им рассказали про идею "если Мэй и Трамп не поздравят президента России с переизбранием, то выборы будут не вполне легитимными", они бы просто не поняли, о чем идет речь.

Люди, всерьез обсуждающие эту мысль, просто не понимают, что 19 марта Россия вступила в новую политическую реальность, очень близкую к знаменитой фразе Александра III "когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать". Владимир Путин получил такую поддержку россиян, что даже если бы в его адрес не поступило ни одного поздравления из-за рубежа, это не изменило бы абсолютно ничего. Нравится это кому-то или нет, но всему миру теперь придется как-то жить с тем, что Путин есть, что он проводит свою независимую политику, что с интересами России придется считаться и сделать с этим ничего нельзя.

И именно поэтому список позвонивших Путину и приславших телеграммы растягивается на два листа, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общаясь во вторник с журналистами, говорит: "Продолжают поступать поздравления". И это уже вовсе не признание легитимности, а изъявление готовности работать с Россией на новых условиях.

В этой ситуации не поздравившие Путина Трамп, Мэй и их сателлиты от Канады до Украины не только остаются в меньшинстве, но и выглядят нелепо. Не поздравили? Ну ладно, воспитание такое, видимо, у людей. В данном случае, как говорил один оратор, их молчание подобно крику. Но это не наши проблемы, и ситуацию это никак не изменит.

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