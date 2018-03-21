Шесть задач для Путина на шесть лет

СЕГОДНЯ 01:10 2018-03-20T14:26:40+03:00

О том, какие задачи сейчас стоят перед Владимиром Путиным, мы говорили с писателем и общественно-политическим деятелем Николаем Стариковым на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM)

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Конечно, победивший на президентских выборах Владимир Путин еще в начале марта поставил задачи на ближайшие годы в своем Послании (некоторые насчитали их там целую дюжину). Но все-таки на что ему точно придется сделать упор - исходя из реальной ситуации в стране и вокруг нее?

Поиск преемника

- Какую задачу Путин, по-вашему, должен решить прежде всего?

- Самая главная - найти преемника. Один из серьезных итогов голосования 18 марта - это колоссальное доверие народа. То есть в стране сегодня доверяют всерьез лишь одному политику. И его ответственность после такого голосования возросла. Теперь ему желательно найти не одного, а нескольких людей. Чтобы умели, понимали, знали, любили страну - и продолжили линию нынешнего президента дальше.

- Воспитать в коллективе или новенького вырастить?

- Сейчас воспитывать уже поздновато. Должны быть люди с опытом, правильными взглядами и стержнем - внешнее давление на Россию слишком огромно, и в нужный момент надо не заколебаться. Вот сейчас нападки на Россию усилились - и сразу вокруг лидера сограждане сплотились.

- Из остальных 7 кандидатов в президенты вы потенциального преемника не видите?

- Конечно, ни одного государственного деятеля там нет. Кроме, пожалуй, Жириновского.

Николай Стариков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменение курса

- Задача борьбы с бедностью входит в число главных задач Путина? Он же говорил с горечью о 20 миллионах тех, кто стоит у этой грани. Позором это назвал...

- Путин как глава государства и дипломат не все может говорить вслух. А мы с «большевистской» прямотой сказать можем. Борьба с бедностью - задача важная. Но это следствие, а не причина. И я предлагаю сформулировать проблему шире. Перед президентом стоит задача изменения того экономического курса, которым идет нынешнее правительство. Тем, кто занимается экономикой всерьез, профессионально, очевидно, что оно идет не туда. Либеральные реформы буксуют. Следование идеологическим догмам, к которым нас толкают те, с кем мы конкурируем (даже боремся) в мировом масштабе приводит к тому, что наша экономика не так хорошо развивается, как могла бы. Изменение экономического курса и приведет к уменьшению числа бедных.

- И каким должен быть новый курс Путина, чтобы миллионы людей не считали каждую копейку?

- Новая индустриализация. Строительство заводов по производству современных машин. А у нас значительная часть трудоспособного населения занимается перепродажей друг другу того, что произведено не у нас. Должен быть здоровый протекционизм и отказ от норм ВТО. Нормы эти и так у нас фактически не работают. Вот контрсанкции подтолкнули развитие сельского хозяйства. А без контрсанкций нельзя так было? Отказ от зеркальности: нам санкции и мы начинаем эту отрасль развивать, - это надеюсь увидеть в ближайшие 6 лет. Надо развивать, не дожидаясь санкций. Это выгодно для России.

Нацпроекты

- Олимпийский Сочи, Крымский мост, космодром Восточный - что может и должно стать следующим мегапроектом Путина, общенациональным?

- Мегапроекты нужны и важны. Но сотнями миллиардов можно распорядиться и по-другому. А представьте, например, что переворота в Киеве не случилось - и вся Украина однажды попросилась бы в состав России. И что, встал бы тогда вопрос о строительстве моста из Тамани в Керчь? Да, его строительство сначала стало жизненной необходимостью, а потом уже - одним из локомотивов экономики. Политическое событие подтолкнуло крупное экономическое решение. Но хотелось бы без подталкиваний со стороны.

Меняется оборонная доктрина. Это - нацпроект.

Строительство новых скоростных железных дорог - тоже. Например, скоростная трасса Москва - Казань.

Да, должны быть большие проекты, но они не должны зависеть впрямую от политики.

Украинский вопрос

- Кстати, об Украине...

- Главное, что должно быть сделано во внешней политике, - решить проблему и Донбасса, и Украины. Без этого нам сложно будет продвинуться дальше. Это серьезная травма, которую американцы нанесли нашему народу. Она кровоточит, а они нож проворачивают. А продажные политики, которые потом убегут и будут читать лекции в Канаде или пчел там разводить, американцам в этом помогают.

Есть определенная емкость рынка, начиная с которого, например, технические новинки становятся окупаемыми. С 300 миллионов человек начинается. И когда американцы оккупировали Украину, они стали отсекать ее от российского рынка.

Решение этой задачи точно станет одной из важнейших для президента.

Национальная идея

- А формулирование национальной идеи?

- Это тоже одна из задач. Может быть, самая главная. Она до сих пор не сформулирована. Мы - отдельная цивилизация. Никому не навязываем свои ценности. Но мы обязаны не дать навязать нам ценности чуждые. Наш месседж - уважение к другим культурам - эта идея должна быть сформулирована и внутренне, и на экспорт. И тогда будет получен ответ на вопрос: почему надо сотрудничать с Россией? Страной, сохранившей самобытность.

Мы ситуационно реагируем на внешние угрозы. Называем тех, кто их несет, нашими партнерами и не можем это взять в кавычки. Но ведь часть нашего населения, пусть и небольшая, искренне считает американцев и англичан нашими партнерами. А они соперники нам - были и будут.

Новая демография

- Новый прорыв в космос, база на Луне, полет на Марс не могут стать одной из задач Путина?

- В Советском Союзе формулировались именно глобальные задачи. Какие-то из них казались фантазиями. Но большинство осуществлялось. Сейчас задачи с победой демократи измельчали - купи новый тонкий телефон. Где масштаб? США, такое впечатление, тоже формулировали большие цели только потому, что был СССР и с ним надо было соперничать.

Думаю, есть идея, которая будет важнее космоса - в ближайшие 6 лет точно. Надо, чтобы в космос было кому летать. Одной из 6 главных задач станет демография. Когда-нибудь ученые подсчитают, сколько человек в нашей стране родилось благодаря программе материнского капитала. Незадолго до выборов президент сказал о выплатах за первого ребенка. Чем больше будет материальная и моральная поддержка семье и деторождению - тем быстрее мы будем двигаться вперед. Иначе по нашим новым красивым дорогам к новым космодромам будут двигаться люди с иной цивилизационной принадлежностью.

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