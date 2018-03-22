Летний отдых-2018: Египет без Красного моря и Турция без скидок

СЕГОДНЯ 14:50 2018-03-22T14:59:09+03:00

До Красного моря добраться можно, но только на перекладных - стыковочными рейсами либо автобусом из Каира. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В Москве на прошлой неделе завершились две весенние туристические выставки - “Интурмаркет” и MITT, где российские и зарубежные курорты показывали и рассказывали, что нового, интересного, выгодного придумали для отпускников к лету. Выставки, впрочем, состоят не только из ярких стендов, где раздают буклеты и развлекают песнями-танцами. Самое интересное – за кулисами, в закрытых переговорных комнатах. И в конференц-залах, где проходит деловая программа выставок.

На “Интурмаркете”, например, работал дискуссионный клуб “Деловой России”, посвященный новым видам туризма. Вы про руинный туризм или кибертуризм слышали? А про грязь-туризм? Нет, это не обертывания целебными грязями в спа-центрах, а реальное месиво из реальной грязи для любителей экстрима. Сотни тысяч клиентов уже у такого вида “отдыха”! А уж чего-чего, а дефицита грязи у нас нет – вот вам и новые экономические возможности.

На MITT же шли горячие споры о том, как превратить футбольных болельщиков с чемпионата мира в туристов, что такое All inclusive по-русски и как путешествуют миллениалы. А цифровым технологиям в туризме вообще посвятили двухдневную конференцию! А вы думали, туризм – это море, пляж, зонтик? А вот и нет, еще блокчейн и форсайт!

Но – давайте уже на пляжи, они как-то ближе к телу (в купальнике) и больше греют.

ТУРЦИЯ: 6 МИЛЛИОНОВ ОТПУСКОВ

Министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш приехал в Москву с абмициозным заявлением: в 2018 году турки готовятся принять 6 миллионов гостей из России, рекордное количество (в прошлом году было 4,5 миллиона). Для сравнения: столько же россиян отдыхает в Испании, Италии, Греции, Кипре, Эмиратах и Таиланде вместе взятых! Или в Крыму - турпоток на черноморский полуостров как раз в районе 5,5 миллионов человек.

Цены при этом цены выросли - путевки в Анталью и Мармарис на лето-2018 стоят в среднем на 15% больше, чем в прошлом году. Министр уточнил, что в 2017 году турецкие отельеры специально для россиян цены снижали - очень хотели вернуть гостей из России, когда вновь разрешили чартерные рейсы. Сработало, вернули. А сейчас спрос такой, что скидки не нужны - в турфирмах в один голос уверяют, что турецкие курорты популярны как никогда. Та же история и с самостоятельными путешественниками: спрос на авиабилеты в Анталью, Бодрум и Измир вырос в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом, по данным сервиса Biletix.

Цена вопроса: неделя отдыха на майские праздники в 5-звездочном отеле в Кемере или Аланье по системе “Все включено” стоит от 45 тысяч рублей на двоих (с перелетом из Москвы). В июне цены начинаются от 56 – 58 тысяч рублей за тот же вариант, в июле от 60 – 64 тысяч.

ЕГИПЕТ: А ТАМ ЕЩЕ И СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ!

- Я счастлив! - наш разговор с советником министра туризма Египта Амром эль-Эзаби начался с того, что он воздел руки к небу. Причина счастья простая: после перерыва в два с половиной года между Египтом и Россией возобновляется воздушное сообщение. “Аэрофлот” уже открыл продажи билетов.

Первый лайнер А320 стартует из “Шереметьево” 11 апреля, рейсы будут выполняться три раза в неделю. С 12 апреля начинает полеты Egypt Air, также с тремя еженедельными рейсами.

Да, пока только в Каир. Когда полетят чартеры на Красное море, неизвестно – аэропортам Хургады и Шарм-эль-Шейха еще предстоит пройти проверку на безопасность. Есть ли для туристов смысл в рейсах в Каир? Ведь оттуда до Красного моря часов шесть по пустыне ехать либо лететь внутренним рейсом. Египтяне считают, что очень даже есть:

- Кроме пирамид в Гизе, есть еще и самые древние пирамиды в Саккаре, - советует господин Амр эль-Эзаби. - В Каире, кроме Египетского национального музея, я бы порекомендовал Коптский музей. Исламский музей недавно открылся после реставрации. Новый маршрут – поездки в пути Святого Семейства в Египте, древнейшие христианские монастыри расположены всего в часе езды от Каира. И искупаться в Красном море тоже можно всего в часе от Каира, в Айн-Сохне. Это не Хургада, конечно, но тоже очень красивый курорт на Суэцком заливе Красного моря. Вы можете съездить туда на день из Каира либо остановиться в отелях Айн-Сохны.

И раз уж рейсы в Египет запускают к лету – почему бы не обратить внимание на египетские курорты на Средиземном море? К западу от Александрии, в Эль-Аламейне (да, тот самый, где произошла одна из важнейших битв Второй мировой), Сиди-аб-эр-Рахмане и Марса-Матрухе.

- Около 200 километров средиземноморского побережья, песчаные пляжи, фантастические отели, новая яхтенная марина. Из Каира ехать около 3 часов. Рассматривайте рейсы в Каир как возможность узнать новый Египет! - а что, мне нравится этот совет Амр эль-Эзаби.

Цена вопроса: билет из Москвы в Каир и обратно на прямой рейс “Аэрофлота” стоит от 21 700 рублей. На майские праздники апартаменты или номер в 5-звездочном отеле на средиземноморском побережьеможно найти за 25 – 35 евро в сутки. В Айн-Сохне, на Суэцком заливе, отели 4 звезды стоят от 20 – 30 евро за номер на двоих в сутки. В Шарм-эль-Шейхе “четверки” - вообще от 15 евро в сутки, “пятерки” от 25 евро, а если со “Все включено” - от 35 евро в сутки.

ГРЕЦИЯ: ШЕНГЕН ЗА СУТКИ

У греков своя цель – миллион российских туристов в 2018 году (в прошлом году в Элладе побывали 850 тысяч наших путешественников). Министр туризма Греции Елена Кундура побывала в Москве и рассказала “КП” о новинках сезона:

- В Греции множество прекрасных мест, а российские туристы приезжают в основном на Крит, Родос и в Халкидики. Хорошо, что появились прямые рейсы на острова Закинтос (Закинф) и Керкира (Корфу), в аэропорты Араксос и Кавала на полуострове Пелопоннес. Мы еще вот какой вариант туров сейчас развиваем: прилетает группа туристов на Родос, Миконос или Санторини, а оттуда на небольших корабликах путешествует по маленьким островкам, куда просто невозможно прилететь, там нет аэропортов. А можно не на кораблике, а на парусной яхте – яхтинг в Греции совсем не так дорог, как часто думают, он доступен большинству туристов и позволяет увидеть самые прекрасные острова Эгейского моря.

Кроме солнца, моря, мусаки и сиртаки у греков есть козырь по сравнению с другими странами Евросоюза: они быстро и щедро выдают шенгенские визы.

- Виза – это последнее, о чем вы должны беспокоиться, приняв решение провести отпуск в Греции! - говорит гостеприимный консул посольства Греции в РФ Элени Вакали. - В прошлом году 95% всех виз были многократными. С того момента, как папка с документами поступает в консульство, до выдачи визы проходит 24 часа.

Правда, есть еще курьеры и визовый центр, так что в реальности турист получает паспорт через два – три дня. Но все равно быстро. По скорости с греками могут сравниться только французы, они оформляют шенген визы за 48 часов.

Цена вопроса: тур на Крит на майские праздники стоит от 38 тысяч рублей на двоих – с перелетом и проживанием в отеле 3 звезды, в “четверке” от 48 тысяч. В июне те же варианты стоят от 45 и 60 тысяч рублей соответственно.

ЦИФРА

40 миллионов турпоездок за границу совершили россияне в 2017 году – на 25% больше, чем в 2016-м.

По данным Росстата.