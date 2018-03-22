Радиоведущую, назвавшую приматами проголосовавших за Путина россиян, отстранили от работы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-22T01:27:49+03:00

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Похоже некоторым журналистам не дает покоя слава "светской львицы" Божены Рынски. Ну той самой дамы, назвавшей русских людей, отдавших свой голос за Владимира Путина, "биологическим мусором". По ее стопам пошла камчатская радиоведущая Русина Буданс. В эфире "Радио СВ" женщина сравнила 74 процента россиян с приматами.

- Балаган, конечно, завершен, и кто купил селедочку на избирательном участке и водочку в магазине за углом, наверняка сегодня радостно празднует. Стабильность. Так, кажется, вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами. Такая стабильность восторжествовала. А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74 процента граждан — это приматы, - рубанула в эфире Буданс.

Ну хайпанула так хайпанула – не дать, не взять. Только вот руководству радиостанции эта выходка пришлась не по душе. Журналистку отстранили от эфира. Правда, извиняться перед оплеванными русскими людьми она все равно не стала.

- Я очень редко говорю о политике, только когда меня это сильно волнует. Я просто сказала то, что думала. И последовала какая-то бурная реакция, какие-то звонки из правительства, отстранение от эфира. Переворачивают мои слова, крутят новые смыслы вокруг одной фразы. Все этот так в духе нашего времени и так нелепо, - рассказала Буданс.

Зато вместо нее извинился перед оскорбленными россиянами глава редакции.

- Редакция "Радио СВ" приносит официальные извинения избирательной комиссии и всем жителям Камчатского края. Мы с уважением относимся ко всем нашим слушателям, - объяснился редактор эфира «Радио СВ» Роман Жуков. Он пояснил, что свобода слова - это не свобода оскорблений.

Но так что же получается? Отдельные «либералы», прикрывающиеся маской журналистов, устроили травлю «смертных» людей, которые и ответить-то им не могут. Мол, не доросли вы еще до права называться «человеком», раз не в том месте ставите галочку в бюллетене на выборах. Это все больше напоминает Третий Рейх в отдельных головах, не иначе.

- Скорее всего, эти люди специально устраивают провокации, чтобы прославиться, - поделился с «КП» психолог Павел Жавнеров. – Кто знал про эту камчатскую журналистку? А тут она выдала гневную отповедь в эфир и про нее говорит вся страна. Но в голове у таких людей действительно сидит ненависть ко всем вокруг. Они считают себя умными, образованными и исключительными, а все вокруг должны им подчиняться. Для них демократия – тоталитарная секта. Где все права есть только у «верхушки», а «паства» должна выполнять все их приказы.