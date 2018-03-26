2018-03-26T13:40:48+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Работники ТЦ не обязаны учиться эвакуировать людей при пожаре

Решение о закрытии магазина за противопожарные нарушения может принять только суд
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Учебная пожарная тревога, студенты покидают здание общежития.Учебная пожарная тревога, студенты покидают здание общежития.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже сейчас понятно, что в кемеровском ТЦ была масса нарушений противопожарных правил: не сработала сигнализация, были заперты выходы, работники торгового центра не помогали с эвакуацией. Сейчас следователи будут разбираться, кто должен ответить за трагедию.

Мы же решили выяснить, как должна проводиться эвакуация, если все работает, как надо.

- Во всех помещениях должна быть автоматическая сигнализация, срабатывающая от дыма, - рассказал «КП» начальник Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны Виктор Климкин. - Если началось возгорание, датчики сами информируют охрану ТЦ и передают сигнал на пульт дежурного пожарной охраны. Человеческий фактор сведен до минимума. Но, как мы видим, в Кемерово сигнализация почему-то не сработала.

- Есть какие-то общие правила, как эвакуироваться из крупного торгового центра?

- У каждого здания своя архитектура, покупатели не могут заранее знать все места выхода. Поэтому, если начался пожар, охрана ТЦ и обслуживающий персонал должны проводить посетителей на улицу.

- Торговые центры обязаны учиться эвакуации?

- К сожалению, нет. В законе не написано, что сотрудники ТЦ обязаны знать, как выводить людей. Все зависит от добросовестности владельца объекта. Он может репетировать эвакуацию, а может и не репетировать.

- Крупные торговые центры обязаны иметь систему пожаротушения, которая заливает горящее помещение водой?

- В правилах написано, что пожаротушение необходимо только в комнатах, где много горючих материалов. Нет требования делать систему пожаротушения на территории всего объекта.

- Пожарные инспекторы могут закрыть ТЦ, если найдут серьезные нарушения?

- В любом случае, все решения принимает суд. Есть два вида нарушений: капитальные и режимные. Капитальные — это серьезные просчеты, которые невозможно устранить быстро. Например, если не работает пожарная сигнализация. Пример режимного нарушения: нет положенного огнетушителя. Такое устраняется за день-два. Пожарный инспектор согласовывает с владельцем объекта сроки устранения нарушений. Если все выполняется, то бумаги в суд не идут. Если коммерсант игнорирует предписания, то материалы проверки отправляются в суд, и там принимается решение — оштрафовать нарушителя или временно приостановить работу объекта.

- Как часто проводятся пожарные проверки?

- Не чаще раза в три года. Но, как я понимаю, у кемеровского ТЦ были надзорные каникулы. Это запрет на проведение проверок для малого бизнеса. Поэтому противопожарная система не проверялась довольно давно.

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