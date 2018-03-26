"Детей давили, там такая паника была!", - очевидец пожара в ТЦ "Зимняя вишня" рассказала, как охранники мешали детям выйти из огня
Множество детей, пытавшихся спастись от огня в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, натыкались на бездушность местных охранников, которые мешали им спастись от стихии. Об этом рассказала очевидица Валентина Клопенко в эфире телеканала "Россия 24".
"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — рассказала женщина.
По словам Клопенко, охрана постоянно закрывала то один, до другой лестничные марши, не давая детям возможности спастись от огня и дыма. "Детей давили, там такая паника была" — добавила очевидец трагических событий.
25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел сильный пожар. К настоящему моменту от огня погибло 64 человека, большинство из них до сих пор не опознали. По делу о пожаре задержали четырех человек.
В Росгвардии уже заявили, что оценят действия охранников ТЦ на предмет не соответствия возникшей экстренной ситуации. Итоги проверки будут переданы в следственные органы.
В Кемеровской области властями объявлен трехдневный траур.
Люди спасаются от пожара, выпрыгивая в окна.По предварительным данным пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни четверых детей. В то же время в МЧС признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших
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