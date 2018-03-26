Версия пожара в ТЦ в Кемерове: "Зимнюю вишню" подожгли подростки, которых боялась охрана

СЕГОДНЯ 15:48 2018-03-26T16:24:58+03:00

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Вокруг случившегося в Кемерове очень много вопросов «Почему?» Почему были закрыты двери из кинозала? Почему не сработала противопожарная система? Почему охранники удрали из ТЦ вместо того, чтобы выводить людей?

Но главный из этих вопросов — почему вообще случился пожар?

ВЕРСИЯ 1 — НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Пожар начался в детском центре на четвертом этаже. Тут огню было, где развернуться — поролон и пластик вспыхнули за секунды. Но откуда взялась первая искра?

Источники говорят, что могла подвести электропроводка. Специалистам предстоит проверить, была ли в ТЦ защита от перепадов напряжения.

В «Зимней вишне» и раньше были проблемы с проводкой.

- В ноябре мы с сыном отправились в «Вишню». Приезжаем, а оттуда всех выводят, окна темные, - рассказала «КП» кемеровчанка Каролина Кузнецова. - Говорили, горит проводка. Но уже на следующий день ТЦ работал, как ни в чем не бывало!

Варианты расположения очага возгарания на 4-м этаже ТРЦ "Зимняя вишня".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЕРСИЯ 2 — ПОДЖОГ

Слоняющиеся по коридорам подростки — обычная для любого торгового центра картина. Для школьников большие магазины чуть ли не единственное место, где они могут провести время с друзьями. Дома сидеть не хочется, на улице холодно, а тут тепло, светло, да и на фуд-корте можно купить одну «колу» на пятерых и сидеть хоть весь день.

- Для «Вишни» это настоящая головная боль. Школьники тут целыми днями тусовались на выходных и после уроков, - на условиях анонимности рассказала «КП» продавщица одного из магазинов ТЦ. - Охранники тут — пенсионеры, им лишний раз не хочется ни до кого докапываться, идти на конфликт. Да и подростки сейчас такие, что и обматерят, и что похуже сделают и сбегут. Как ты их потом найдешь?

Почувствовав безнаказанность в стенах «Зимней вишни», школьники начали тут выпивать и даже курить. По одной из версий, именно они могли поджечь поролоновые кубы в батутном парке детского центра. То ли специально, то ли нечаянно.

Власти региона пока не торопятся вешать всех собак на детей.

Кемеровчане с утра несли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу памяти жертв трагедии.Фото: Кирилл ЧАЩИН

ВЕРСИЯ 2 — ХАЛАТНОСТЬ

- Причина в халатности, - уверена уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. - Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся к ним, является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем.

По предварительным данным, кто-то из сотрудников бросился к пожарному шлангу, но воды там не оказалось.

- Внутренний пожарный водопровод положено испытывать раз в полгода, делать перекатку рукавов. Тут, очевидно, никто этого не делал, вот рукав и был сухой, - объяснил «КП» инженер по пожарной безопасности Александр Быков. А когда идет такое масштабное возгорание, системы спринклерного тушения (трубы под потолком, из которых в случае задымления начинает литься вода - прим. ред.) уже справиться не может. С рабочим водопроводом и грамотным персоналом справиться с возгоранием можно было в самом начале.

Работа пожарных по тушению огня в "Зимней вишне".Фото: Кирилл ЧАЩИН

Самое страшное, что в таком положении дел эксперты не видят ничего из ряда вон выходящего.

- У нас в стране это обычная история — экономить на пожарной безопасности. Как это делается: на стадии проектирования все необходимые системы были заложены, на стадии строительства смонтированы, все ответственные инстанции дали добро на сдачу объекта в эксплуатацию. А потом их просто никто не обслуживает! Не удивлюсь, если проверки покажут, что в Кемерове были все необходимые системы, но с ними никто не работал.

Кстати, здание «Зимней вишни» строили не с ноля. Это помещения бывшего кондитерского комбината, которые переделали под магазин. Из-за этого из цепочки контроля выпал Госстройнадзор.

ВАЖНО

У МЧС связаны руки

- Два года пожарные инспекторы не приходили с проверками в «Зимнюю вишню». Дело в том, что у нас практически связаны руки: объявлены трехлетние «каникулы» для малого бизнеса, а данные ТЦ относится именно к нему, - заявил главный государственный подарный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев.

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