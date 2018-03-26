Игры со спичками не отменят того, что хабалистые хозяева торгового центра боялись, что кто-то пролезет на мультик бесплатно

СЕГОДНЯ 16:09 2018-03-26T16:15:49+03:00

Баловство с зажигалкой не могло привести к такой масштабной трагедии Фото: REUTERS

Наш колумнист и военный корреспондент Александр Коц о том, почему предполагаемое баловство с зажигалкой не могло привести к такой трагедии[видео]

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Мне не нравится, как многие педалируют тему подростков, устроивших поджог в ТЦ в Кемерово. Баловство с зажигалкой не могло привести к такой масштабной трагедии.

Игры со спичками не отменяют того, что сигнализация была отключена, а люди, которые должны быть знакомы с путями эвакуации и помогать посетителям, сбежали первыми.

Игры со спичками не отменяют того, что двери аварийных выходов были закрыты. И мужикам, выбившим их на верхнем этаже, пришлось выбивать, задыхаясь от дыма, на первом.

Игры со спичками не отменяют конкретного барыгу, забашлявшего конкретному инспектору за положительный акт проверки.

И главное, игры со спичками не отменяют того, что двери в кинозалы были закрыты. Потому что хабалистые хозяева боялись, что кто-то пролезет на мультик бесплатно. И дети оказались запертыми в душегубке. Сейчас пишут, что 15 тел нашли у закрытого аварийного выхода. Они боролись за свою жизнь, но какой-то взрослый лишил их шанса. Потому что через эту дверь на сеанс мог бы проникнуть безбилетник.

Сигнализации, аварийные выходы и обкатанный на противопожарных учениях персонал и существуют для того, чтобы минимизировать ущерб от хулиганов со спичками. А не усугубить.

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