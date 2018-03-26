Сын Мавроди учится в Великобритании и строит карьеру фотомодели

26 Март 23:45 2018-03-26T23:49:37+03:00

Филиппу 20 лет, и он очень похож не на родного отца, а на приемного - певца Олега Газманова. Рассказываем историю сына Мавроди

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Поначалу это была загадка – что за мальчик стал так часто появляться рядом с есаулом отечественной эстрады? Про Родиона все знали – сын от первого брака. А это кто? Мальчуган славный, улыбчивый, пел в «Непоседах»… Потом все выяснилось. Филипп – сын второй жены Газманова Марины, которая до этого была замужем за Вячеславом Мавроди, младшим братом создателя финансовой пирамиды «МММ». В том браке и родился Филипп. Когда Марина вышла за Газманова, мальчику было пять лет, и певец воспитал сына Мавроди как родного. А позже у пары появился и общий ребенок – дочь Марианна. Сложилась хорошая крепкая семья.

Приятель певца как-то рассказывал «КП», что Олег познакомился с Мариной во время гастролей в Воронеже задолго до «МММ», в 1989 году. В Москве она сняла квартиру и стала встречаться с Газмановым. Потом познакомилась с Вячеславом Мавроди, но встречи с Газмановым не прекратила. «Я предупреждал Олега, что она - опасная девушка и может разрушить его семью. В результате мы с Олегом поссорились», - вздыхал бывший друг Газманова.

mk_ru_stars Презентация диска Олега Газманова "На закате плачет Мачо". Олег Газманов @oleggazmanov, Филипп Газманов @philgazmanov и Марина Газманова Фото: Лилия Шарловская @sharlovskaya #mk #mkru #mkrustars #московскийкомсомолец #мк #олеггазманов #газманов #gazmanov #филиппгазманов #маринагазманова #презентация #клип #караокешансон #шансон #певец #назакатеплачетмачо #Москва #Moscow #Russia #Россия #photo_by_sharlovskaya

По слухам, Марина Мавроди (в девичестве Муравьева) принимала активное участие в деятельности «МММ». Она – экономист. Да и название «МММ» сложено из первых букв создателей - Мавроди, Мавроди, Муравьева. С Вячеславом рассталась как только против него завели уголовное дело. Потом Мавроди-младший сидел за махинации, освободился в 2006-м, В последнее время его имя не всплывало. В отличие от бывшей жены Сергея Мавроди Елены Павлюченко, которая после развода «ушла в тень», Марина вхожа в эстрадную элиту и в мир состоятельных бизнесменов.

Филиппу Газманову сейчас 20 лет, настоящий красавец. Удивительно, но он очень похож именно на приемного отца. И не скажешь, что это сын Мавроди. В Инстаграме парня много профессиональных фото, демонстрирующих накачанную фигуру. Филипп, когда учился в частной школе в Великобритании, увлекся регби. А потом стал заниматься в тренажерном зале. Выкладывал фото в соцсетях – его заметили модельные агентствах. Профессию фотомодели, как мы поняли, Филипп всерьез не рассматривает. На первом месте у него учеба в университете (тоже в Великобритании), где изучает технологии ведения бизнеса.

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