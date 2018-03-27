Кто повернул ключ в замке кинозала, превратив пожар в национальное горе

СЕГОДНЯ 15:08 2018-03-27T15:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

1. Пожар в торговом центре. Не сработавшие системы оповещения и тушения, хаос при эвакуации, запертые запасные выходы и так далее. Более 20 жертв.

2. Полностью уничтоженный кинозал №2, где смотрели «Шерлок Гномса». Запертая дверь. Ни малейших шансов спастись. Душераздирающие звонки родным. Погибшая целиком семья Востриковых. 42 погибших.

Вопросы по первой трагедии уже заданы: что с сигнализацией, что с системой тушения, что с аварийными выходами, что с горючими материалами, которыми был облицован и напичкан ТЦ?

Но здесь происходящее имеет хотя бы внятное социологически-криминальное объяснение. Стремление нашего «бизнеса» максимально сэкономить на издержках, потому что деньги более нужны на строительство гольф-клубов в Австралии. Отсюда система «сокращений расходов», прикрываемая сверху густой чиновничьей коррупцией и поддерживаемая снизу безответственностью наемных работников (особенно охранников).

Это всё чудовищно, но хотя бы понятно - что произошло. И понятно кого надо будет наказать и как в общенациональном масштабе это лечить.

А вот трагедия «зала №2», которая и превратила крупное ЧП с жертвами в леденящую душу общенациональную катастрофу пока никаких рациональных объяснений не имеет.

По чьей инициативе были закрыты двери в зале, при том, что в остальных двух они закрыты не были, о чем говорят свидетели, благополучно эвакуировавшиеся с двух остальных сеансов?

Справедлива ли версия об учителях, которые попросили запереть школьников, пока они сами пошли за покупками, или же это очередная легенда, каковых вокруг кемеровской трагедии уже множество?

Кто конкретно повернул ключ в замке? Куда потом девался этот человек с ключом? Почему он не прорывался любой ценой к залу, где запер 40 с лишком человек (о чем не мог не знать)? Почему он не сгорел под дверью, пытаясь освободить людей, которым не оставил ни единого шанса? Или сгорел?

Что вообще произошло вокруг этого злосчастного зала в несколько минут ставшего сперва газовой камерой, а затем могилой для множества детей и взрослых? По этой линии трагедии ясности пока вообще никакой и следствие никаких данных не приводит, занимаясь только пожаром в целом.

И на фоне этой неясности заработала уже обычная мельница слухов – о теракте, о невообразимом числе погибших. Когда эти слухи распространяют родственники погибших, их можно и нужно понять. Потеряв в пожаре всю семью вам будет не до критического мышления – остаться бы вообще в здравом рассудке.

Но когда тем же заняты профессиональные слухмейкеры, которые последние года три рассказывали про «неминуемое поражение российской армии в Сирии», а теперь переключились на вычисление количества зрителей на сеансах в кинотеатрах, то о природе интереса этих информационных стервятников не стоит даже догадываться. Всё как на ладони.

Особого смысла эти гадания на билетах не имеют. В трех залах шли три фильма. У нас есть однозначные показания свидетелей эвакуировавшихся с двух фильмов: «Тихоокеанский рубеж» (зал №1, продано 118 билетов) и «Кролик Питер» (зал №3, продано 119 билетов). «Мы, с моим молодым человеком, сидели на последнем ряду и смотрели «Тихоокеанский рубеж». Сеанс был на без пяти три. На середине фильма, около четырех часов, вошла женщина и спокойным голосом сказала: «У нас пожар, выходите». Мы даже не сразу разобрали, что она сказала. Она не крикнула, просто сообщила спокойным голосом. Народ повалил из зала, мы шли последние» (Екатерина Башмакова, зрительница). «Мы пошли всей семьёй на детское кино "Кролик Питер", которое показывали третьем кинозале. Начали просмотр, вдруг дверь открылась, в проеме замелькали фигуры, кто-то крикнул: "Пожар! Пожар!" Конечно, люди очень испугались, но покинули кинозал довольно организованно через главную дверь» (Антон Басовский, бизнесмен).

Есть четкие показания Софьи Сигачковой, которая предупредила людей в зале №1, что двери зала заперты не были. «Есть информация, что залы были закрыты, однако это не так. Залы на ключ никто не закрывал на самом деле».

Оказался блокирован, заперт только один зал №2, где 42 человека смотрели «Шерлок Гномса». Именно их ужасающая агония, из которой некоторые звонили и писали в соцсети слова прощания, и в которой погибли все, стала главной слагающей нашего шока.

Что произошло с этим залом? Почем он был заперт? Почему его не открыли? С этим вопросом следствию надо разобраться отдельно, так как иначе все выводы на будущее о природе таких трагедий окажутся недостаточны.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВЕ

МЕЖДУ ТЕМ

«Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за преступной халатности, разгильдяйства». Путин в Кемерове возложил цветы к мемориалу

Рано утром во вторник по московскому времени Владимир Путин прилетел в Кемерово, где накануне произошла трагедия в торговом центре «Зимняя вишня». Президент приехал к народному мемориалу рядом со сгоревшим зданием и добавил в огромную груду цветов и свой букет роз, почтив память погибших в результате пожара (подробности)

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы умоляли открыть этот чертов кинотеатр. Но никто не пришел на помощь». Многодетный отец потерял в кемеровской трагедии трех детей, жену и сестру

Кемеровский бизнесмен Игорь Востриков потерял на пожаре в «Зимней вишне» трех своих детей: семилетнюю Анну, пятилетнего Артема и двухлетнего Романа - а еще жену Елену и сестру Алену. Все они были в кинотеатре, как раз в том зале, где по непонятной причине оказались закрыты снаружи двери (подробности)