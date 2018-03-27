«Охранять не нужно, обыскивать нельзя, но запасные выходы всегда заперты»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-03-27T16:54:52+03:00

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После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибло 64 человека, возникло много вопросов не только к собственникам здания и надзорным ведомствам, но и поведению персонала. В частности – к охранникам. Очевидцы сообщали, что охрана ТЦ после возникновения пожара перекрыли проходы по лестницам, не давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн объявил, что ведомство проверит эти сообщения. И, если факты подтвердятся, эти люди будут привлечены к уголовной ответственности.

Охрану торговых центров да и других коммерческих и некоммерческих объектов, чаще всего, осуществляют частные охранные предприятия (ЧОПы). «КП» обратилась к экспертам, чтобы выяснить, как должны себя вести охранники при чрезвычайной ситуации.

- Деятельность ЧОПов регламентируется приказом Росгвардии, который включает в себя раздел «действия при чрезвычайных ситуациях», - говорит Александр Козлов, исполнительный секретарь Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями. – Должна существовать инструкция на случай ЧП, которая согласовывается с Росгвардией и заказчиком (директором предприятия). Она должна описывать действия охраны, причем каждого сотрудника с привязкой к его конкретному посту. Но единого стандарта, как необходимо действовать при внештатной ситуации, не существует. Это остается на усмотрение администрации объекта.

Общий порядок действий примерно такой: первое – по радиостанции сообщить старшему, что случилась внештатная ситуация. Это нужно, чтобы своевременно вызвали пожарных, скорую или полицию. Второе – предпринять действия по эвакуации персонала и посетителей. И третье – предпринять действия по локализации возгорания.

Более подробно о действиях охраны «КП» рассказал другой эксперт – сотрудник службы корпоративной безопасности. Он попросил не указывать его имени в статье.

- Задача охранника, который находится на средствах контроля в так называемой «пультовой» комнате, - принять сигнал тревоги и распространить его дальше. Если тревожная сигнализация не сработала – сообщить полномочным лицам комплекса, - пояснил наш собеседник. - Остальные – оказывают содействие по эвакуации комплекса. На этот случай есть план действий при ЧС. Главная его задача – организованно направить потоки из разных точек комплекса к запасным выходам. Все эвакуационные двери должны быть постоянно открыты. К сожалению, для российских ТЦ характерна обратная ситуация - запасные выходы всегда заперты.

Эксперт, с которым беседовала «КП», пояснил, что охрана не имеет право при эвакуации ни мешать выходу людей из магазинов, ни обыскивать их, ни следить за сохранностью материальных ценностей. Это строго запрещено. Главная их задача – не допустить паники и давки и помочь дойти людям к запасным выходам.

Вот как сами частные охранники дают оценку действиям своих коллег в ТЦ "Зимняя вишня"

Форум oxrn.ru (орфография сохранена):

Николаич пишет:

- Такая трагедия может произойти в любом месте нашей страны. Ибо всем на все на..ать. У меня сейчас на объекте сигналки нет. Раньше была. Когда она начинала орать ее сразу вырубали. Чтоб не мешать работать сотрудникам. Те помещения, где срабатывало постоянно, никто не проверял. Как сейчас помню: "Опять 221 с ума сходит" И это система! Об инструкциях вспоминают только, когда что то случается и с жертвами.

1969vlad пишет, отвечая на вопрос: почему охрана могла отключить сигнализацию:

- Из опыта середины 2000х.... Панику предотвращали?(запрет администрации на объявление пожарной тревоги и эвакуации). Либо отключил на автомате как раздражающий фактор. Могла быть д...мовая сигнализация и хреновое её обслуживание,т.е. "пожарка" постоянно ложно срабатывала. В конце концов, к этому привыкли и вырубали.

Группа ВКонтакте "Черный список ЧОП" (форум охранников):

Евгений Балашов пишет:

- У меня на работе, если срабатывает сирена пожарки, никто даже не выходит из кабинетов. Может быть ложное срабатывание - кто то курит, например. При сигнале, нужно идти на место срабатывания и проверять, что там произошло и действовать уже по обстановке. Естественно, если пожар, охранник об этом докладывает руководству, а они могут притормозить коней с оповещением, т.к. деньги в нашей жизни важней Наших Жизней!

Владимир Деревянкин пишет:

- Три охранника было на смене.На такой огромный комплекс.Четвертый к вечеру приходит. Как могли выполнить три человека свои функциональные обязанности??? Как они могли грамотно организовать эвакуацию такой толпы народа???Тут на такое здание в самый раз 33 охранника нужно иметь.Но это лишний расход бабок на зарплату.И такая картина повсеместно.

Артем Киселев пишет:

- Сержант ППС получает за 176 отработанных часов 24000 р, а охранник чопа в среднем 10-12 тыс р. Как охране платят, так она и работает. Никто не будет лезть из кожи за копейки.

Жека Лыгин пишет:

- Ты ещё скажи, что охранник обязан тушить очаг пожара, охрана обязана сообщить в пожарную службу, и открыть все запасные двери выходы, для ликвидации людей, и самим покинуть, здание, дальше дело пожарных, а там как они уже едут или в домино играют, охрану это не должно волновать, если ты, бэтман .ля то можешь сам всё за пожарных сделать, за копейки.

ФОТОРЕПОРТАЖ: ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» В КЕМЕРОВЕ

ПАМЯТЬ

Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Кто повернул ключ в замке кинозала, превратив пожар в национальное горе

Егор ХОЛОМОГОРОВ

1. Пожар в торговом центре. Не сработавшие системы оповещения и тушения, хаос при эвакуации, запертые запасные выходы и так далее. Более 20 жертв.

2. Полностью уничтоженный кинозал №2, где смотрели «Шерлок Гномса». Запертая дверь. Ни малейших шансов спастись. Душераздирающие звонки родным. Погибшая целиком семья Востриковых. 42 погибших (подробности)

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