"На записях видно, что входы были не заперты. Остались только наши, они промедлили". Игорь Востриков рассказал, почему не смогли спастись погибшие зрители кинотеатра в "Зимней вишне"

СЕГОДНЯ 11:55 2018-03-29T11:57:10+03:00

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Кемеровчанин Игорь Востриков записал еще одно обращение к скорбящим россиянам, в котором рассказал, что он увидел на записях с камер видеонаблюдения. Эти видео ему предоставили следователи и, как еще вчера, заявил Востриков — они полностью опровергают «вбросы» о сотнях трупов.

- На записях с проходов у кинотеатра видно, что входы были не заперты, - уже сегодня в новом видео пояснил Востриков. - Люди, действительно, все выбегали. Остались только наши. Потому что там был детский мультик. Все были с детишками. Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был уже густейший дым, абсолютно непроглядный. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасателей, как вам известно, не прибыло. Он, кстати, вылез в итоге и его спасли, насколько мне известно.

Тот единственный спасшийся мужчина из второго кинозала, где показывали "Шерлока Гномса", - это, по всей видимости, Михаил Трусов. Он рассказал, что люди в зале 15 минут ждали помощи и только после того, как все начали терять сознание, он попытался выбежать через запасной выход, но упал через несколько метров. Как его эвакуировали спасатели, Трусов не помнит.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, большинство из них дети. Многие тела еще не опознаны.

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- Хотели встать пораньше, чтобы успеть переделать домашние дела, - рассказывает Елена. - Но сын, как обычно, проспал. Долго раскачивались, и в итоге прособирались. Я разозлилась, решила, ах так — значит, никакого кино. А через несколько часов, когда обо всем узнала, подошла к Вовке, обняла: «Знаешь, я тебя ругаю, но в этот раз твоя лень спасла нам жизнь». (подробности)

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Погибшие во время пожара в Кемерово: Вспомним всех поименно