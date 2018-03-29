Пожарные спасли 15 жизней в горящей "Зимней вишне"

СЕГОДНЯ 19:33 2018-03-29T19:49:50+03:00

Пожарные сразу поднялись к очагу возгорания, на четвертый этаж. Ориентироваться там уже было практически невозможно Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Первые пожарные расчеты прибыли к торговому комплексу «Зимняя вишня» через четыре минуты после вызова. Сигнал поступил в 16.05 по кемеровскому времени, а к 16.09 к центральному входу уже прибыла первая машина МЧС. Хотя пожарных обязаны были встретить представители торгового центра, ни на рабочих местах, ни перед входом охранников и администраторов уже не было. А ведь внутри еще были посетители. Об этом рассказал начальник первого отряда, прибывшего к месту трагедии, Андрей Бурсин.

- Пожарные сразу поднялись к очагу возгорания, на четвертый этаж. Ориентироваться там уже было практически невозможно. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно, и очень высокая температура. Шло стремительное распространение огня, — вспоминает Бурсин.

Два боевых участка сразу приступили к поиску и спасению людей. 13 человек находились на крыше — это были люди из бассейна на четвертом этаже ТЦ. Еще одного во время разведки нашло звено газодымозащитной службы. Это был единственный спасшийся из третьего кинозала Михаил Трусов. Наконец, еще одну женщину вытащили из заблокированного лифте.

Пожарным пришлось выносить из торгового центра газовые баллоны. Один из них при этом взорвался. Огонь по этажам расходился стремительно.

- Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция, - предположил начальник пожарного отряда.

Противопожарные системы же в «Зимней вишне» фактически отсутствовали. Все до одного эвакуационные выходы были заперты. Не было аварийного освещения.

Пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Большинство из них находились в третьем зале кинотеатра, где шел мультфильм "Шерлок Гномс". На сеансе присутствовало много детей.

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