Хакеры стерли фотографии погибших в «Зимней вишне» детей с телефонов семьи Игоря Вострикова

СЕГОДНЯ 20:48 2018-03-29T20:54:59+03:00

Игорь Востриков потерял в пожаре в «Зимней вишне» трех своих детей, жену и сестру Фото: ВКонтакте

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Кемеровчанин Игорь Востриков, который потерял в пожаре в «Зимней вишне» трех своих детей, жену и сестру, записал еще одно видео, в котором рассказал, что неизвестные каким-то образом удаляют фотографии его погибших детей. Снимки пропали со странички его супруги Елены Востриковой в соцсетях и, что еще более странно, с мобильного телефона матери Игоря Вострикова. Причем физического доступа к этому телефону у чужих людей не было.

- Происходит что-то ужасное! - говорит в объектив видеокамеры Востриков. - Я вообще не понимаю... Началось все с того, что вчера взломали «ВКонтакте» моей жены, и удалили все фотографии оттуда. Оставили только два старых альбома. Я этому сразу не придал значения. Но теперь на телефоне моей мамы были удалены фотографии из WhatsApp (популярный сервис обмена сообщениями - «КП»).

Игорь Востриков выдвинул только одну версию, как это могло случиться. По его словам, кто-то взял телефоны его жены или сестры, погибших в пожаре, и через них смог взломать телефон его матери.

- Кто этим делом вообще занимается? Я просто в шоке. Люди, остановитесь! Что вы творите вообще. У нас горе. Я не знаю, как вас назвать... - закончил свое обращение Игорь Востриков.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который унес 64 жизни. Большинство погибших находились в одном из кинозалов на четвертом этаже. По последним данным, они были отрезаны от выходов огнем и густым дымом и пытались дождаться прихода спасателей, но задохнулись раньше, чем их нашли.

ПАМЯТЬ

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