2018-03-29T21:45:59+03:00
В мире

Юлия Скрипаль пришла в себя

Смогут ли показания дочери шпиона пролить свет на его загадочное отравление
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Юлия идёт на поправкуЮлия идёт на поправкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как сообщает британская пресса, состояние Юлии Скрипаль «перестало быть критическим и стремительно улучшается». 33-летняя женщина до сих пор находится в больнице города Солсбери вместе со своим отцом, английским шпионом Сергеем Скрипалём. Оба пали жертвой отравления неким нервно-паралитическим ядом ещё 4 марта сего года. Сразу после этого Лондон обвинил в инциденте Россию, хотя близ Солсбери действует правительственная лаборатория, интенсивно работающая с химическим и биологическим оружием, и в конце февраля здесь прошли ежегодные военные учения «Токсичный кинжал» — по официальной версии, направленные на отработку борьбы с химатакой «условного противника».

Несмотря на серьёзнейшие лакуны в «деле Скрипалей», Соединённое Королевство отказалось передавать России материалы следствия, и даже о состоянии отца и дочери, которые по-прежнему являются гражданами РФ, наше посольство вынуждено узнавать из публикаций в английский газетах — наподобие сегодняшней, о том, что Юлия идёт на поправку.

Возможно, её здоровье окрепнет настолько, что молодая женщина сможет поделиться показаниями о предполагаемых отравителях: ведь, по последним данным Скотленд-ярда, максимальная концентрация отравляющего вещества обнаружена на входной двери дома Скрипалей — то есть кто-то специально доставил его туда… Впрочем, на этом хорошие новости пока заканчиваются — сам 66-летний отец по-прежнему пребывает в «стабильно критическом» состоянии, проще говоря, коме. А Соединённое Королевство грозит России новыми санкциями (вдобавок к полутора сотням наших дипломатов, высланных из западных стран под давлением Лондона).

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Как выяснили сыщики Скотленд-ярда, английский шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией, отравленные в городе Солсбери 4 марта, первый раз подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в собственном доме. Тогда как ранее утверждалось, будто это произошло в ходе их обеда в итальянском ресторане; полиция даже искала некую светловолосую женщину, вроде бы подбросившую им яд в этом заведении. (подробности)

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- Думай, как преступник. Поставь себя на его место. Ты - это он, а он - это ты.

Так 15 лет назад меня учили в Международной академии безопасности в Израиле. (подробности)

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