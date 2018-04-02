2018-04-02T18:48:41+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Хронологию действий спасателей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове восстановили в МЧС

В Следственный комитет переданы данные о том, как действовали спасатели в "Зимней вишне"
Екатерина БОЛГОВА
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Работа подразделений МЧС у места пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". ФОТО Данил Айкин/ТАССРабота подразделений МЧС у места пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". ФОТО Данил Айкин/ТАСС
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МЧС России передало в Следственный комитет РФ всю документацию о действиях пожарных во время трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в СК были переданы сведения из специального журнала, куда заносятся данные о поступлении сигнала о случившемся, выезда первого расчета, прибытия на место и так далее.

"Вся эта документация о действиях пожарных передана в Следственный комитет", - говорится в сообщении.

Видео спасения людей из горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.Пожарные спасли 15 жизней в горящей "Зимней вишне"

В настоящее время ведомство восстановило полную картину действий пожарных в торговом центре. Сообщается, что первый сигнал от очевидца поступил в 16:04 по местному времени, а первые пожарные расчеты прибыли в 16:09 и начали спасение людей. В 16:15 прибыл еще один пожарный автомобиль на усиление.

"До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных - семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу", - сказал представитель МЧС.

Он добавил, что прибытие первого автомобиля не могло попасть на съемку видеокамеры, так как он встал недалеко от угла "Зимней вишни", а "пожарные бежали к зданию в полной экипировке", передает ТАСС.

Напомним, жертвами пожара стали 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта в России был объявлен траур.

ПАМЯТЬ

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25 марта 2018 года войдет в новейшую российскую историю как черный день. Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес 64 жизни. Это второй по количеству жертв пожар в нашей стране с начала XXI века, уступая только ЧП в пермском ресторане «Хромая лошадь», где было 156 погибших. «Комсомольская правда» собрала в одном месте все, что стало известно об этой трагедии. (подробности)

В горящей "Зимней вишне" пожарные отдавали свои кислородные маски людям

Кого-то вызвали на подмогу по тревоге. Но некоторые оказались по воле судьбы рядом. Да, им по долгу службы положено спасать, но в той страшной трагедии они не щадили свои жизни, рисковали, как никогда, и делали все, чтобы спасти людей из торгового центра «Зимняя вишня». Мы просто даем их бесхитростные рассказы, чтобы стало понятно - пожарные делали все возможное, думая о спасении жизни людей и забывая о своей безопасности (подробности)

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