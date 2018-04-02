Хронологию действий спасателей при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове восстановили в МЧС

СЕГОДНЯ 17:36 2018-04-02T18:48:41+03:00

В Следственный комитет переданы данные о том, как действовали спасатели в "Зимней вишне"

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МЧС России передало в Следственный комитет РФ всю документацию о действиях пожарных во время трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе министерства, в СК были переданы сведения из специального журнала, куда заносятся данные о поступлении сигнала о случившемся, выезда первого расчета, прибытия на место и так далее.

"Вся эта документация о действиях пожарных передана в Следственный комитет", - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645177" frameborder="0"></iframe> Видео спасения людей из горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.Пожарные спасли 15 жизней в горящей "Зимней вишне"

В настоящее время ведомство восстановило полную картину действий пожарных в торговом центре. Сообщается, что первый сигнал от очевидца поступил в 16:04 по местному времени, а первые пожарные расчеты прибыли в 16:09 и начали спасение людей. В 16:15 прибыл еще один пожарный автомобиль на усиление.

"До этого момента на месте пожара уже работали пять отделений пожарных - семь автоцистерн и четыре единицы специальной пожарной техники, включая автолестницу", - сказал представитель МЧС.

Он добавил, что прибытие первого автомобиля не могло попасть на съемку видеокамеры, так как он встал недалеко от угла "Зимней вишни", а "пожарные бежали к зданию в полной экипировке", передает ТАСС.

Напомним, жертвами пожара стали 64 человека, из них 41 ребенок. 28 марта в России был объявлен траур.

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