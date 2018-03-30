2018-03-30T14:27:41+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Опубликовано видео, как спасатели в условиях нулевой видимости искали людей в горящей «Зимней вишне»

В распоряжении «Комсомолки» оказались эксклюзивные кадры эвакуации людей пожарными из ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово [видео]
Дмитрий КОЗУРОВ
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Кадры спасения людей из пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".Кадры спасения людей из пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".
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В горящее здание торгового центра «Зимняя вишня» спасатели заходили несколько раз. В задачу сотрудников газодымзащитной службы входило разведать обстановку и отыскать людей. Работу осложняла практически нулевая видимость — настолько плотным был дым.

В один из заходов, поднимаясь по лестнице, спасатели услышали хрип мужчины. Было понятно, что он жив, и ему срочно нужна помощь. Искать его пришлось практически вслепую, на ощупь. Но пожарные справились.

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В первую очередь на голову пострадавшему надели специальный капюшон — самоспасатель. Он помог минимизировать воздействие на организм ядовитого угарного газа.

- Как самочувствие у вас? Нормально? Носилки, срочно! - выведя мужчину на улицу, спасатели позвали на помощь медиков.

Кстати, на видео 32-летний Михаил Трусов - единственный выживший из третьего зала кинотеатра. Пока все остальные ждали помощи, он решил выбираться из горящего здания самостоятельно.

На записи также видно, как проходила эвакуация с крыши ТРЦ. На панику от пожара наложился страх высоты, поэтому главной задачей спасателей было успокоить людей и организованно спустить их на землю.

- Потихоньку, не спешите, - голос спасателя звучит спокойно и уверенно, будто он помогает пенсионерке выйти из автобуса, а не спастись из горящего здания.

На высоту крыши «Зимней вишни», а это больше четырех этажей, подали автолестницу со специальным подъемником. Людям нужно было лишь забраться в кабину и держаться за поручни.

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