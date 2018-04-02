Почему разбежались охранники «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 18:02 2018-04-02T18:48:41+03:00

Росгвардия требует наказать тех, кто отвечал за безопасность в Кемерово

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Отчего в огромном здании ТЦ «Зимняя вишня» не нашлось того, кто профессионально организовал бы эвакуацию? Сотрудники ООО «ЧОП «Центр защиты» просто разбежались! А ведь их сигнал могли бы услышать оставшиеся в кинотеатре дети.

- Что это за охранники такие? - спрашиваю у советника директора Росгвардии Александра Хинштейна.

- За минувшие выходные три частных охранных предприятия Кемерова подали документы на ликвидацию лицензии, - поясняет Александр, - Не ликвидируйся они самостоятельно, Росгвардия аннулировала бы их лицензии через суд. Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным направить в СКР обращение. Он призвал привлечь к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля, выдававших разрешения. Административная ответственность грозит руководителям Росгвардии по Кемеровской области.

- Почему к работе на объекте, где находятся сотни, тысячи людей были привлечены неподготовленные охранники?!

- Кемеровские охранные предприятия «Центр защиты», «ФУЧО» и «Русский Стандарт» создал бывший зам.начальника облуправления Вневедомственной охраны ГУВД по Кемеровской области Петр Блинков. Это было давно. ЧОПы охраняли все кемеровские больницы, школы, госпредприятия. Блинков умер, дело перешло его сыновьям Сергею и Павлу. Охраной «Зимней Вишни» на бумаге занималось «ФУЧО». Но по факту на постах стояли безоружные охранники «Центра Защиты». Их не обучали пользоваться пультовой охраной и вызвать группу немедленного реагирования. Они даже не имели права консультировать заказчика по вопросам безопасности!

- Охранные предприятия на бумаге принадлежали братьям, а на деле ими управляла старая милицейская крыша, которая могла легко порешать все вопросы с новым руководством кемеровских гвардейцев?

- Была ли там коррупционная составляющая или преступная халатность? Пока можно лишь сказать, что все три охранных предприятия работали с явными нарушениями. Их сотрудники не имели права охранять объект с массовым пребыванием граждан. При том его сотрудники могли носить оружие. В прошлом году в ходе проверки ЧОП ФУЧО был оштрафован проверяющими Росгвардии на 400 тысяч рублей за нарушения правил использования оружия ( его изъяли). Они не вели документацию при получению и сдаче оружия при заступлении на пост.

- То есть на посту мог стоять кто угодно, а охранник с оружием мог гулять где угодно?

- С прошлой недели по всем регионам России идут проверки ЧОПов. Нужно удостовериться, что там - обученные люди. Убедиться, имеют ли они допуск на охрану заведений с массовым пребыванием людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644553" frameborder="0"></iframe> Почему в ТЦ «Зимняя вишня» столько жертв.Число погибших и пропавших без вести на пожаре в Кемерово исчисляется десятками. И ясно, что жертв будет еще больше. Называем основные причины массовой гибели людей

В руководстве Росгвардии считают: сотрудники кемеровского подразделения должны ответить по всей строгости за нарушения, за гибель людей. Они не могли не знать о нарушениях: любой ЧОП направляет в местные отделы Росгвардии договоры об оказании услуг по каждому объекту. Такие договоры были - значит ,были и те, кто закрыл на нарушения глаза.

В прошлом году в Хабаровске 17-летний юноша вопреки запретам получил в стрелковом клубе оружие, убил инструктора, и ворвался с друзьями на склад, где хранилось 40 стволов. Вооружившись до зубов, компания совершила нападение на управление ФСБ по Хабаровску. В перестрелке погиб сотрудник ФСБ, случайный посетитель, и один из нападавших. Тогда решением директора Росгвардии Виктора Золотова были проверены все клубы, трех сотрудников Росгвардии привлекли к уголовной ответственности.

После нападения психопата на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр «КП» вновь обратило внимание на уровень подготовки частных охранников. В разговоре с начальником ГУ госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Рустамом Хусаиновым мы выяснили, что из 1,5-миллионной армии российских охранников только 650 тысяч можно называть резервом Росгвардии. Остальные чаще незаконно дублируют их обязанности на объектах.

- В Екатеринбурге в конкурсе по охране школы победила частная фирма, которая поставила охранников с зарплатой в 15 тысяч рублей! Это уже из серии «если они думают, что нам платят, то пусть думают, что мы охраняем», - отметил тогда Рустам Хусаинов.

Трагедия в «Зимней вишне» напомнила нам о цене такой «экономии» - в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/644452" frameborder="0"></iframe> Как горел торговый комплекс в Кемерово.Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

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