Юлия Самойлова: Алла Пугачева следит за моей судьбой, позвоню ей за советом перед «Евровидением»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-03T01:41:31+03:00

Певица, которая представит нашу страну на музыкальном конкурсе в Португалии, пришла на радио «Комсомольская правда»

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28-летняя Юля Самойлова - наш маленький боец. Ей выпала большая ответственность - представить нашу большую страну на «Евровидении», которое пройдет в Лиссабоне в начале мая. В прошлом году украинские спецслужбы запретили въезд артистке на территорию Украины, где проходил конкурс, за то, что она выступала в Керчи на фестивале «Мир спорта и добра». А значит, незаконно пересекла границу. Россия была вынуждена отказаться от участия в «Евровидении», но решила, что в 2018-м году выступать там должна именно Юля. Самойлова уже побывала в Лиссабоне, чтобы снять там видеооткрытку для приветствия. А наши соотечественники до сих пор ломают копья, обсуждая ее и песню «I won’t break», с которой девушка представит нашу страну, вместо того, чтобы просто поддержать человека, которому не так уж и просто живется в связи со всеми евровизионными скандалами, и единым фронтом болеть за Россию.

«Теперь меня пускают в кафе и магазины»

- В прошлом году и ты сама была не до конца довольна своим английским, и слушатели отмечали, что есть акцент, над которым надо работать. Как с языком сейчас?

- Я начала учить английский, но практически с нуля, так что есть к чему стремиться. Занимаюсь по скайпу, кстати, это очень удобно. Мой уровень, правда, еще слабенький.

Юлия Самойлова представит Россию на конкурсе "Евровидение" в этом году. ФОТО Максим ЛИ/Первый канал

- Юля, за последний год-два вот та самая безбарьерная среда, о создании которой активно говорится в сообщениях представителей властей разных уровней, она, действительно, начала появляться?

- Народ стал терпимей, лояльней начал относиться к людям с инвалидностью. И постепенно в нашей стране стали "появляться" инвалиды, то есть нас начали замечать. Те, кому до нас есть дело, стараются в своих магазинах оборудовать, например, пандусы. Элементарно не стесняться того, что в твоем заведении сидит человек на коляске. Я сталкивалась с тем, что меня не пускали в ресторан. Но потом начали узнавать. И, видимо, сейчас уже опасаются не пустить. Или же, действительно, начали нормально относиться.

- А не пускали где? В Москве?

- Да, в Москве такое было тоже. Однажды мы зашли посмотреть шубы. И женщина-продавец сказала: «Вы тут сейчас колесами нам все испачкаете». У меня тогда все внутри вскипело.А в прошлом году перед Новым годом были в Амстердаме и решили зайти в Музей мадам Тюссо. И вот представьте - нас тоже не хотели пускать! Говорят: Вдруг пожар, а вы медленные, пока выберетесь, то-се... При всем том у них были лифты, подъемники…

«Перед конкурсом в Киеве были звонки с угрозами»

- Вы уже слышали израильскую певицу Нетту, на которую ставят в букмекерских конторах, как на победительницу? Нас она вводит в недоумение своим кудахтаньем - как-то уж слишком эксцентрично…

- Она очень позитивная, прикольная. Клип мне понравился. Отличается от всех, кто будет в этом году на «Евровидении».

Певица Нетта Барзилай из Израиля считается фаворитом конкурса в этом году.Фото: YouTube

- А ты сама за кого будешь болеть?

- Мне понравилась Бельгия: и клип необыкновенно красивый, и песня необычная.

- У меня вот к нашему видео есть вопросы. Точнее, к его концовке. А довольна ли ты сама тем, что получилось?

- Своей работой в этом клипе я довольна - сделала все, что мне говорили. Было очень много отснято красивых кадров, которые мы видели еще до монтажа. Но я хочу заметить, что Евровидение - это не конкурс клипов, а конкурс песни. Песней я очень довольна. Она мне нравится даже больше, чем прошлогодняя. Я чувствую себя в ней свободнее. И уже жду-не дождусь конкурса, чтобы выплеснуть все свои эмоции и энергию на сцене.

- Как ты относишься к негативным отзывам о тебе, о песне, которые - наряду с позитивными - есть и будут?

- Это обижает. Бывают моменты, когда думаешь: «Сейчас слезу вытру и отвечу!». Но пусть люди говорят что хотят. Я тоже делаю, что хочу. Петь, например, никто мне не может запретить. Слава Богу, мы живем в свободной стране. Но поддержки тоже очень много, и я благодарна всем, кто верит, что я достойно представлю нашу страну в Лиссабоне.

- Когда ты в прошлом году собиралась ехать на Украину, тебя пытались запугать?

- Случались неприятные звонки с угрозами. Но я думаю, это были просто неуравновешенные люди. Присылали видео, где девушка сидит в горящей коляске, и надпись - «Юлю Самойлову ждет жаркий прием». Но было очень много украинцев, которые говорили, что меня ждут, и будут рады мне. Увы, не сложилось.

- Чего ты больше всего боишься перед поездкой?

- Боюсь перенервничать, боюсь плохо спеть. Впрочем, но у меня прекрасный педагог по вокалу, Мариам Мерабова, которая здорово мне помогает. Бывает, что начинаю психовать, мы обе поплачем, успокоимся и снова работаем.

Юлия Самойлова о скандале 2017 года: "Было очень много украинцев, которые говорили, что меня ждут, и будут рады мне. Увы, не сложилось".Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Ала Борисовна следит за моей судьбой»

- Ты знакома с Аллой Пугачевой - вышла в финал в ее телепроекте «Фактор А». Будешь перед выступлением советоваться с ней?

- Безусловно. Я периодически ей позваниваю, рассказываю о своих новостях. Бывает, что и Алла Борисовна позвонит, если увидит меня где-то на телевидении. Говорит: - «Юлька, ты там глаза сощурила, нельзя так делать». Очень приятно, что она следит за мной. У меня скоро выходит книга, в ней тоже есть история, связанная с Аллой Борисовной.

- Да, перед эфиром мы посмотрели верстку книжки. Она выходит в апреле в издательстве «Эксмо» и у нее пока нет названия. Но там, судя по всему, будут не «ванильные» истории, а сермяжная правда. Я видела в ней фотографию стены дома, на котором написано: «Солнышко, я тебя люблю!». Это твой поклонник писал?

- Эта надпись до сих пор еще находится напротив моего дома. Был один мальчик… Мы с ним познакомились по телефону и долго общались. Я не говорила, что не хожу. И это была целая история, как он пришел и сделал мне этот подарок. Написал: «Юля, солнышко, с 8 Марта тебя!». Цветы мне принес. А я не выходила, потому что не знала, как ему объяснить, что у меня есть особенность… И потом, когда рассказала, у него была очень интересная реакция… В книге есть немало и других ярких мгновений моей жизни. Много черного юмора, Думаю люди узнают меня с новой стороны.

- Что за черный юмор?

- Из разряда: «нету ножек – нет варенья». В этом ключе.

- Это кто так с тобой шутил, прости?

- У нас такой юмор в семье, я воспитывалась на таких шутках: «встань и иди», «сиди и молчи».

- Выходит, родители не закутывали тебя в кокон?

- Родители пробовали приводить меня в дома инвалидов, чтобы я общалась с ребятами, похожими на меня. Мама думала, может быть, так будет лучше. Но я сказала, чтобы она меня больше не жалела и сама решила себя не жалеть. И выросла сильной. И уже не сломаюсь.

О ЧЕМ ПОЕТ

Исполнять песню на «Евровидении» Юлия Самойлова будет на английском языке, а для читателей «КП» мы публикуем слова композиции в русском переводе.

Я не сломаюсь

Мое сердце ведет меня прочь из темноты.

Мой замок из песка стал крепким как скала.

Воспоминания, что были у меня,

События, через которые я прошла,

- Вся моя жизнь привела к тому,

Что я живу моментом,

И теперь, когда он пришел...

Меня не сломить, меня не сломить.

Когда приходят эмоции,

Всплывающие прямо из сердца,

Как из самых глубин океана,

Я не поддамся,

Я буду непоколебима.

Хотя и говорят, что крылья мои сломаны,

Я взмываю в небо.

Я летала с «королями» и «королевами»,

И свобода светилась в их глазах.

Меня не сломить, меня не сломить.

Когда приходят эмоции,

Всплывающие прямо из сердца,

Как из самых глубин океана,

Я не поддамся,

Я буду непоколебима.

Потому что даже во тьме,

Даже в самую темную ночь

Я вижу свет.

Даже во тьме

Меня не сломить, меня не сломить.

Когда приходят эмоции,

Всплывающие прямо из сердца,

Как из самых глубин океана,

Я не поддамся,

Я буду непоколебима.

Мое сердце ведет меня прочь из темноты...

КСТАТИ

Навстречу «Евровидению-2017»: Перед украинскими законами все артисты равны, но некоторые, оказывается, равнее

Сразу оговоримся, что мы никого не закладываем - фамилии этих артистов давно известны СБУ Украины, так же как и их визиты на крымское побережье. Просто хотим разобраться в ситуации, которая сложилась с запретом 27-летней Юлии Самойловой приехать в Киев для участия в «Евровидении» (подробности)