Прессовал российских олигархов: спецпрокурор Мюллер тайно допрашивал наших богачей

СЕГОДНЯ 11:35 2018-04-05T11:52:36+03:00

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Вашингтон все же нашел крайних в деле о мифическом «российском влиянии на американские выборы». Таковыми стали… наши олигархи, летающие в Штаты по бизнес-делам. Как сообщают заокеанские СМИ, комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера (именно он усиленно ищет «руку Кремля» во всех сферах власти) последнее время пыталась задержать не менее трёх россиян. О размере их состояния можно судить по деталям: так, один из олигархов был допрошен в аэропорту Нью-Йорка чуть ли не у трапа личного самолета. Более того, агенты подвергли досмотру его телефон и ноутбук.

Имя этого «счастливчика» не сообщается, как и его соседа по списку миллиардеров из журнала «Форбс», которого также ненадолго задерживали во время рядовой бизнес-поездки по Америке. Третий богач из «списка подозрительных» вояж за океан предпочел отменить, так что спецкомиссия Мюллера ограничилась лишь запросом-приглашением на неформальную беседу с участливыми людьми с холодными глазами.

Надо полагать, во всех случаях речь идёт о фигурантах скандального «перечня российских олигархов» — одного из элементов санкционного давления на Москву, который Минфин США обнародовал в конце января сего года. Составлен этот стоп-лист был довольно халтурно: почти все позиции попросту скопировали из уже упомянутого списка «Форбса». Но американская Фемида сказала «есть!» и принялась допрашивать тех, до кого смогла дотянуться.

— Мы пока не знаем, какие конкретно меры применялись к задержанным олигархам, но налицо презрение к любым рамкам приличия в международных отношениях, — полагает кандидат исторических Ярослав Левин, изучавший историю американских спецслужб. — Не исключаю, ситуация служит предлогом для того, чтобы побеседовать с состоятельными россиянами, возможно, завербовать их, получить доступ к коммерческой тайне или чувствительную информации о состоянии российской экономики и финансов.

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