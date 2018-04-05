Жена капитана захваченного Украиной рыболовецкого судна «Норд»: Володя - потомственный моряк

СЕГОДНЯ 21:14 2018-04-05T21:18:10+03:00

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У капитана российского рыболовецкого сейнера «Норд», которое находится под арестом в украинском Бердянске, Владимира Горбенко накануне случился гепертонический криз. Ему трижды вызывали "скорую помощь" в изолятор, медики настояли на том, чтобы отвезти его в больницу. Однако после процедур капитана вернули в ИВС. "КП" дозвонилась до жены Владимира, чтобы узнать о его состоянии.

Мария с тремя детьми ждет возвращения мужа в Керчи. Поехать на Украину женщина не может - не с кем оставить младшую двухлетнюю дочь. Вот уже два дня связи с супругом нет, все новости Маша узнает от адвокатов.

- Последний раз Володя сказал мне: «Очень устал, пойду приму душ, созвонимся утром», - поделилась с «Комсомолкой» Мария. - А утром, оказалось, эсбэушники его обманом вывели на борт катера якобы для допроса. Он думал, ненадолго, даже таблетки не взял. А ведь Володя у меня гипертоник, ежедневно принимает лекарства. Это у него наследственное, в маму. 2 апреля свекрови исполнилось 65 лет, мы готовились к застолью, ждали возвращения Володи. А тут такой «подарок»... Свекровь сейчас тоже слегла с давлением, еле говорит. Хотя она женщина крепкая, многое пережила. Вова - потомственный моряк, у них в семье династия капитанов: дед, отец, младший брат - все на рыболовецких судах. Свекор в 59 лет умер от инсульта на промысле, прямо на борту своего корабля...

На борту керченского рыболовецкого судна «Норд», которое Госпогранслужба Украины задержала 25 марта в Азовском море, вот уже почти две недели заперты девять человек.Фото: YouTube

Сейчас мы все - родня экипажа - сплотились в нашей общей беде. И власти, спасибо, нам помогают. Перечислили матпомощь - 100 тысяч рублей. Нам это очень необходимо, муж - единственный кормилец в семье. Знаю, что ребятам с «Норда» перечислили по 5000 рублей на телефон, чтобы они всегда были на связи. А вот Володин телефон так и не отвечает.

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На борту керченского рыболовецкого судна «Норд», которое Госпогранслужба Украины задержала 25 марта в Азовском море, вот уже почти две недели заперты девять человек. Десятый и самый главный - 42-летний капитан Владимир Горбенко ждет суда в херсонском СИЗО. Несмотря на гипертонический криз и проблемы с сердцем, прокуратура незалежной просит оставить его за решеткой на 60 дней, пока будет идти следствие. По уголовной статье «Нарушение порядка посещения временно оккупированной территории» Горбенко грозит пять лет тюрьмы. Родные и близкие, а теперь уже и все россияне в шоке: за что?! С чего вдруг наших моряков, ловивших рыбу в нейтральных водах, объявили «азовскими пиратами» и обращаются с ними хуже, чем с военнопленными? (подробности)

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