Скрипаль с нами

СЕГОДНЯ 16:00 2018-04-06T16:29:58+03:00

Сложней всего объяснить, что случилось, британцам будет самой причине скандала

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«Скрипаль больше не в критическом состоянии» - сообщают нам с Туманного Альбиона.

То есть вот он очнулся и ему рассказывают:

- Вы в больнице, с вами что-то случилось. Вы только не волнуйтесь, все в порядке.

Хотя из-за вас начался новый виток холодной войны.

Но вы не волнуйтесь.

Хотя из-за вашей смерти Тереза Мэй выступала в парламенте с адской речью, Борис Джонсон обвинял в покушении лично Путина, а британская пресса месяц безостановочно исходила разными субстанциями. Из-за вас выслали по всему миру полторы сотни российских дипломатов, и из России в ответ тоже немало.

Но вы поспокойней-поспокойней, не нервничайте, все нормально.

И еще Россию заклеймили позором, начали бойкотировать чемпионат мира, призвали ввести новые санкции против Москвы и почти ввели уже. Совбез ООН несколько раз заседал из-за того, что вы практически умерли, и там все тоже переругались со страшной силой.

Но вы не переживайте так сильно.

И да, дом ваш разнесли к черту в ходе расследования, дверь выломали и увезли куда-то. Кота усыпили и кремировали, а морских свинок просто уморили без воды. Цветы засохли, соседи разбежались.

Теперь вас в России ненавидят, в Англии боятся, а в остальных странах мира издеваются. В общем вы теперь везде изгой. Сложно сказать, как вам жить дальше.

Чего вы зеленеете? Почему не дышите? Сердце останавливается?

Ну вот, "Новичок" подействовал наконец.

Смертельный газ, нет от него спасения, говорил же Борис Джонсон.

КСТАТИ

Британцы нашли, где русские сделали отраву! Но это не точно...

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