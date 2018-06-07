Госдума поможет легализовать блогеров

7 Июнь 21:10 2018-06-07T22:17:10+03:00

Я думаю, что государство будет поддерживать легализацию профессии, - рассказал Леонид Левин Фото: Иван ВИСЛОВ

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Главная тема для всех соцсетей - блогинг может стать профессией. Ну прям как журналист, адвокат или водитель. Эту тему подняли звезды Интернета во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным. И вот помочь легализовать блогеров вызвался Союз журналистов России.

- Я думаю, что государство будет поддерживать (легализацию профессии). Я как секретарь Союза журналистов тоже считаю, что востребованность в легализации блогеров существует, и мы со стороны Союза журналистов готовы всячески этому содействовать, - рассказал секретарь организации Леонид Левин.

А в Госдуме могут разработать законопроект, который поможет воплотить эту идею в жизнь.

- Все блогеры получают деньги за рекламу, - рассказал "КП" депутат Виталий Милонов. - И за один ролик почти как на телевидении. Но не все платят налоги. Деньги идут в "черную". Редко кто регистрирует ИП, проводит все через бухгалтерию. Но большинство блогеров критикуют власть, жалуются, как все плохо в нашей стране. Но начинать нужно с себя. Это будет для них только хорошо. Но будет больше ответственности. Придется проверять информацию, а провокаторы не смогут делать вбросы безнаказанно. От этого увеличится доверие к блогерам.

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