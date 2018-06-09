2018-06-09T13:01:30+03:00
Звезды

Егор Крид объяснил, почему разошелся с победительницей «Холостяка» Клюкиной

Несмотря на то, что вручил ей в финале шоу обручальное кольцо
Ольга АНТОНОВА
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Егор Крид и Дарья КлюкинаЕгор Крид и Дарья КлюкинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сразу отметим, что все главные герои шоу «Холостяк», а их было шестеро не связали свою жизнь с победительницами программы, однако, большинство из них хотя бы попытались строить отношения после проекта, или делали вид, что заинтересованы в них. Егор Крид же вместе с Дарьей Клюкиной сразу же после того, как выключились камеры, разошлись в разные стороны. Пара ни разу не появилась вместе после окончания шоу.

К примеру, на церемонии награждения телеканала «МУЗ-ТВ» певец появился не в компании названой невесты, а в сопровождении родителей. И там ему все же пришлось ответить на интересующий всех вопрос.

«Даша очень хорошая и добрая, но жизнь распорядилась так, что мы не можем пока быть вместе. Мы хорошие приятели», - цитирует исполнителя Дни.ру.

Дарья стала победительницей шестого сезона "Холостяка", при этом Егор Крид вручил облаченной в свадебное платье девушке кольцо, а сама предполагаемая невеста была одета в свадебное платье.

«Скажи, ты действительно считаешь, что на «Холостяке» люди женятся? Кольцо — это некое правило проекта. Как и розы. По франшизе ты даришь его девушке в конце. Это некая традиция. На проекте ты можешь выбрать человека и сделать традиционный жест, а дальше уже продолжается жизнь...», - прокомментировал свое отношение к проекту певец.

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«Принцесса:) Это лайв считает подписчиков, а я просто стебусь. Но и правде в глаза тоже смотрю», - ответил певец. Это заявление вызвало волну возмущения среди подписчиков паблика. «Что значит, стебусь? Ты говорил о чувствах, а на самом деле хайповал и прикалывался?» - недоумевают пользователи. (подробности)

Победительница «Холостяка» Даша Клюкина стала зарабатывать в два раза больше на рекламе в инстаграме

Надо отметить, что, несмотря на юный возраст, а девушке всего 24 года, она запустила и именное производство бьюти-боксов, которые на волне успеха «Холостяка» пользуется бешеным спросом. К слову, Клюкина еще является совладелицей кафе в Сочи, где налажено производство пирожных. (подробности)

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