2018-06-14T16:55:37+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Беременная Nyusha, Arash, Pitbull и Blanco представили новый футбольный гимн

Goalie Goalie увидел свет в день начала Чемпионата мира по футболу [видео]
Елена БОДУЭН
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Съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе этой весной.Съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе этой весной.Фото: YouTube
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Сегодня в Москве состоится торжественная церемония открытия Чемпионата мира по футболу, в этот же день шведско-иранский музыкант и автор Arash вместе с Нюшей, рэперм Питбулем и музыкантом Бланко представят свою долгожданную совместную работу – футбольный гимн Goalie Goalie.

Беременная Nyusha, Arash, Pitbull и Blanco представили новый футбольный гимн.

Съемки клипа на эту песню проходили в солнечном Лос-Анджелесе этой весной. Режиссером видео выступил Fred Khoshtinat. Собрать артистов в одно время и в одном месте было непросто – графики у всех расписаны на месяцы вперед. Но, несмотря на все сложности, связанные с реализацией международного проекта, музыкантам удалось создать яркий красочный клип, который выполнен в жанре гиперреализма.

Арашу работа с Нюшей понравилась:

«Я невероятно взволнован тем, что буду частью этого большого футбольного события – Чемпионата мира по футболу. А по поводу нашей совместной работы, могу только восхититься моей невероятной партнершей. Нюша – большая умничка, будучи в интересном положении, она пересекла океан и приняла участие в записи трека и съемках клипа на равных».

Клип снимался не только на фоне потрясающих пейзажей, но и во время спортивных и музыкальных выступлений. Также в видео представлены различные захватывающие футбольные трюки, которые задают атмосферу спортивного азарта и праздника.

«Музыке не важен язык, жанр, ритм – у нее нет границ», – рассказывает Ню. – «Этой песней мы хотим создать особенное настроение для любителей футбола со всего мира. Я надеюсь, что наша совместная работа станет настоящим гимном, объединяющим разные культуры. А еще мне очень важно рассказать всем иностранным гостям, что россияне – очень гостеприимные и добрые».

Напомним, что недавно наша певица была названа Послом Чемпионата Мира FIFA 2018 в России, поэтому ее участие в этом международном проекте не удивительно.

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