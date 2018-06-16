Актрисы, для которых Говорухин стал киноотцом

СЕГОДНЯ 01:09 2018-06-16T01:14:32+03:00

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При внешней своей суровости в жизни Станислав Сергеевич был теплым, душевным человеком. Он любил своих актеров, а они его. Особенно актрисы. Многим он дал путевку на большой экран. Например, по его же признанию, «родил» Светлану Ходченкову. Вот что рассказали о режиссере актрисы, которые у него снимались.

Лариса Лужина и Владимир Высоцкий в картине «Вертикаль» - первой в фильмографии Станислава Говорухина. Фото: Кадр из фильма

ЛУЖИНОЙ ПРИВИЛ ЛЮБОВЬ К АЛЬПИНИЗМУ

- Я была уже достаточно известной благодаря картине «На семи ветрах», когда Станислав Сергеевич пригласил меня в свой дебютный фильм «Вертикаль», - вспоминает Лариса Лужина. - Меня утвердили на роль сразу, а вот с Володей Высоцким возникли проблемы. Руководство киностудии категорически возражало. А Говорухин настаивал: только Высоцкий и никто другой. Конечно, он рисковал. Кто он такой? Режиссер-дебютант. Его могли снять с картины. Но его не сняли. Более того, он сумел добиться, чтобы в фильме звучали Володины песни, что у киношных начальников тоже вызывало протест. Именно для «Вертикали» Высоцкий написал «Если друг оказался вдруг…» и чудесную «Альпинистку», которая в фильм, увы, не попала. «Вертикаль» - картина о смелости, мужестве, настоящей мужской дружбе. Такими же высокими человеческими качествами обладал Станислав Сергеевич. У него были свои принципы, которые он не предавал. Он был влюблен в горы. Занимался альпинизмом - у него был второй взрослый разряд. Заразил и нас своей увлеченностью. Мы снимались в Кабардино-Балкарии, на Эльбрусе, Чегете. Ходили в походы с рюкзаками. Говорухин - замечательный, принципиальный человек. Не говоря о том, что он был очень остроумным.

Лариса Удовиченко. Фото: Кадр из фильма

УДОВИЧЕНКО ПОДАРИЛ РОЛЬ МАНЬКИ-ОБЛИГАЦИИ

Лариса Удовиченко познакомилась со Станиславом Сергеевичем на Одесской киностудии, когда еще школьницей занималась в актерской студии и снималась в своей первой картине «Счастливый Кукушкин». Тогда-то ее и заприметил Говорухин, пригласил в свой фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Не то на роль служанки, не то возлюбленной Робинзона. При монтаже крошечную роль вырезали. Но Говорухин запомнил бойкую девчушку. И спустя семь лет позвал в «Место встречи изменить нельзя» на роль положительной героини - милиционера Синичкиной (это в нее был влюблен Шарапов). Но Удовиченко больше понравилась яркая Манька-Облигация. Актриса настояла, чтобы Говорухин дал ей именно эту роль. После чего Удовиченко стала одной из самых популярных актрис СССР. А теплые отношения с Говорухиным у Ларисы сохранились на всю жизнь.

Станислав Говорухин наставляет молодую актрису Светлану Ходченкову и ее партнера Александра Балуева во время съемок фильма «Благословите женщину». Фото: Игорь ЗОТИН/ТАСС

РАДИ ХОДЧЕНКОВОЙ ПОДВИНУЛ МАРИЮ МИРОНОВУ

Распределение ролей в фильме «Благословите женщину» первоначально было другим. Сурового капитана должен был играть Алексей Гуськов, его молодую и трепетную жену - Мария Миронова. Но на второстепенную роль младшей сестры главной героини пришла пробоваться 19-летняя студентка Щукинского театрального института Света Ходченкова. И сердце Говорухина дрогнуло. Ее, а не Миронову он решил снимать в главной роли. Более того, под Ходченкову по типажу не подходил Гуськов. И его заменили на Александра Балуева.

Через два года Говорухин снял Светлану в фильме «Не хлебом единым». Говорят, Станислав Сергеевич был очарован юной актрисой не только как режиссер. Но, к счастью, страсти вовремя утихли. Ходченкова похудела на 20 килограммов: из аппетитной русской красавицы стала девушкой с подиума. «Из красавицы превратилась в селедку», - однажды разочарованно сказал о ней Говорухин. Возможно, это была обида отвергнутого мужчины. Но о Ходченковой все равно не забыл и снял ее в своей последней картине - «Конец прекрасной эпохи».

Фото: Кадр из фильма

КОРМИЛ ПЕЛЬМЕНЯМИ

Говорухин открыл для кино и Анну Синякину, внучку «ворошиловского стрелка» Михаила Ульянова. Она рассказала нам:

- Станислав Сергеевич увидел меня в маленькой роли в фильме Карена Шахназарова «День полнолуния», пригласил на пробы. Но моя первая встреча с ним произошла за 8 лет до этого. Мне было лет 9. Я сидела дома и переключала каналы в поисках мультиков. Наткнулась на какой-то фильм. Там из вагона выходил импозантный мужчина в кепке. Он говорил: этот поезд мог куда-то ехать, но вместо этого он стоит и ржавеет. И... я подключилась к его монологу, стала с ним разговаривать через экран. Сказала, что у нас на даче тоже стоит поезд, когда-то зеленый, а теперь ржавый. Так за разговором с «человеком из телевизора» я досмотрела фильм «Так жить нельзя».

На съемках «Ворошиловского стрелка» мне исполнилось 17, я училась в Гнесинском музучилище. В кино - новичок. А Говорухин - зрелый режиссер. Но он прислушивался к мнению актеров, в том числе к таким дебютантам, как я. Поэтому я чувствовала себя на равных со всеми. Мы собирались в номере у Станислава Сергеевича. Варили пельмени. И мы втроем - Говорухин, Ульянов и я - их уплетали. Эта сцена попала в фильм.

Один из самых удачных дуэтов российского кино - Станислав Говорухин и Татьяна Друбич в картине «Асса». Фото: Кадр из фильма

КСТАТИ

Татьяна ДРУБИЧ:

Он мог быть для меня братом, дядей, папой

Стас ТЫРКИН

Актриса снималась с Говорухиным в шедевре Сергея Соловьева «Асса» и в его детективе «Десять негритят».

- Станислав Сергеевич был абсолютно прекрасным человеком. Он казался сложным, строптивым, а на самом деле был очень нежным и трогательным. Я не знаю, почему он всегда хотел скрыть эти свои качества. Для меня это очень большая потеря. Для меня это уход очень близкого человека, почти родственника. Станислав Сергеевич мог быть для меня братом, дядей, отцом. Как-то это неправильно, что его больше нет. И возраст его с ним не очень вязался. Сколько бы ему ни было лет по паспорту, он всегда был настоящим мужчиной. Про человека вообще больше всего объясняет то, как он уходит. Я знаю не понаслышке, как это было последние полгода. Его уход объяснил про него больше, чем его жизнь, вся его деятельность. Он был очень мужественный человек. Смотрю сейчас на него и плачу.

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