Смолов жестко ответил на критику болельщика

СЕГОДНЯ 11:23 2018-06-23T11:32:13+03:00

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Небольшая перепалка в соцсетях между лидером сборной России и болельщиком показали, что даже сейчас для российской команды ЧМ-2018 – это огромные нервы. В Инстаграме на странице Федора Смолова один из болельщиков оставил жесткую критику:

«Когда играть начнешь? Выходишь на замену и ходишь пешком… На твоем месте игроки бы рвали и метали бы. Дзюба играет потому что бьется. А ты хочешь индивидуальным мастерством блеснуть. Да тебя даже «Вест Хэм» не купит, если будешь так играть».

В ответ Смолов написал: «Свои деньги я зарабатываю в другом месте. А то, что я игрок сборной, меня заставляет терпеть таких ч…удаков, как ты».

Неправы оба. Игроку не стоило отвечать так жестко. Но и болельщик перешел грань адекватности. У Смолова действительно не задался этот чемпионат. Он связывал с ним надежды обратить на себя внимание европейских топ-клубов. Но в матче с Саудовской Аравией нападающему пришлось выполнять больше так называемую «черновую работу» - освобождать зоны для партнеров, прессинг, отработка в обороне. Его активность привела к тому, что оборона соперника уже в первом тайме получила такую нагрузку, что сил на второй тайм осталось немного. А потом на замену вышел свежий Артем Дзюба и завершил разгром. После матча сам Артем в микст-зоне рассказывал корреспонденту «КП»: «Уже после первого тайма центральные защитники так нагрузились, что еле дышали». Нагрузили они все-таки не сами.

Во втором матче против Египета тренерский штаб выпустил в основе Дзюбу. Но это был не шаг недоверия к Смолову. Просто центральные защитники египтян очень высокие – более 190 см. Сражаться с ними Артему, чей рост составляет 196 см, было более сподручно. Так что критика фаната была беспочвенной. Но она бьет по больным местам Смолова.

Он действительно переживает, что из 8 голов, что забила команда в двух матчах, на его счету ни одного. И про «Вест Хэм» тоже правда – предложение, похоже, сейчас нет. Но вот про деньги совершенно зря – свои огромные зарплаты футболисты действительно получают в клубах, а в сборной России у игроков сейчас действительно другая мотивация, и она замешана не на деньгах.