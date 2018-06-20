"Победил тренер, браво!": Сергей Степашин уже отправил Черчесову сообщение

СЕГОДНЯ 01:41 2018-06-20T06:03:02+03:00

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- Сергей Вадимович, я вас поздравляю со второй победой нашей сборной на Чемпионате мира по футболу.

- Я тебя, Саш, тоже. Да всех, кто любит свою страну.

- Скажите, а вы будете сегодня или завтра Станиславу Саламовичу Черчесову звонить?

- Я ему послал сообщение – у нас своя связь. Написал следующее: «Победил тренер, браво!"

- Ну, это действительно победа тренера?

- Безусловно. Тут есть два момента. Первый: он подвел команду к чемпионату в лучшей спортивной форме. Это блестяще. Я в свое время спортсменом был, я знаю, что такое пик формы. Он всю команду подвел к пику формы.

Дзюба-то как хорош: такой злой, спортивной злостью. И я видел, и все видели, что, Дзюба, когда забил гол и поднял победно руки, он честь отдавал и Станиславу Саламовичу тоже.

И второе: все замены кадровые, получается, были правильны, четкие, так что - пусть никто не обижается.

Помнишь, я сказал в интервью «Комсомолке»: «Чудеса бывают и чудо будет в нашей стране"? Вот оно и случилось. Не только победа, но и хорошая игра.

- Вы еще сказали, что выход из группы – это минимум.

- Безусловно. Можно бороться. Я понимаю, что в одной восьмой финала мы выйдем на Португалию или на Испанию… Лучше, конечно, на Португалию. Там всего один Криштиану. Как Салах в сборной Египта.

Но мы и до одной восьмой еще будем играть. Более того – впереди Уругвай, это хорошая проверка для нас. У нас еще не все заявленные футболисты играли, есть возможность показать еще и наш резерв.

Я внимательно читал, что писали про нашу победу над Саудовской Аравией: ну, подумаешь, выиграли пять-ноль у такой команды, которая в рейтинге ниже нашей. Но вот сборная Египта, она посильнее саудитов, и выигрываем со счетом три-один.

- И сколько еще у нас будет побед?

- Уже победа есть. Через тридцать с лишним лет мы наконец-то вышли из группы на первенстве мира по футболу. Это уже достижение.

А вообще - я вспоминаю 1966 год. Ты, Саш, наверное, не помнишь, а я-то помню точно, что наша команда играла в полуфинале. А почему бы и нет?

- Хорошо, будем и дальше наблюдать.

- Будем не наблюдать, будем болеть. И отчаянно!

- И бороться.

- И бороться. «Комсомолка» всегда болеет за наших и поддерживает их, это немаловажно. Я ни разу не видел у вас таких утопических и панических заметок. Вы молодцы! Так держать!

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