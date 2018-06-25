Эрдоган продолжается: что значат исторические выборы в Турции для России

СЕГОДНЯ 17:45 2018-06-25T17:56:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Реджеп Тайип Эрдоган снова стал президентом Турции, набрав больше 50% голосов (и еще больше за границей). Его главный соперник Мухаррем Индже получил 27%, после чего сказал, что признает поражение в битве, но не войне.

- Голоса были украдены, - объявил Индже. - Это были полностью нечестные выборы, и это не конец. Но я принимаю эти результаты.

Теперь главный вопрос: что дальше? Остановит ли султан-Эрдоган рост инфляции в стране? Покончит ли с безработицей, долгами и падением турецкой лиры? Но то проблемы, волнующие турков. А ведь немало вопросов скопилось и у соседей (Сирия, Ирак), и у основных партнеров Турции.

ОЖИДАТЬ МОЖНО ЧЕГО УГОДНО

- Российско-турецкие отношения - это мутная вода, - рассказал «КП» турецкий политолог Альберт Бирдал, - Не только потому что мы не знаем, что нас ждет после выборов. Такая ситуация сложилась из-за нестабильности в регионе и мире. Велик риск, что Эрдоган теперь полностью развернется к Западу. С другой стороны, у Анкары и Москвы есть общие проекты: «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Наши президенты уже созвонились и договорились продолжать сотрудничество. А еще есть сирийский кризис, который мы не сможем решить в одиночку. Другими словами, будущее у наших отношений туманно, как и будущее самой Турции.

- Отношения между Москвой и Анкарой будут сложные. Они зависят от многих факторов, - говорит политической аналитик Барыш Зерэн. - Думаю, что Эрдоган отдаст предпочтение США и НАТО. Он продемонстрировал это во время предвыборной кампании, когда сблизил свои позиции с американцами в Сирии. Внутри партии он также приблизился к тем людям, которые изначально были против союза Турции и России.

При этом «Турецкий поток» и другие масштабные проекты крайне интересны Эрдогану. Но не потому что он любит Россию, а потому что это поможет турецкой экономике, а значит и его политической карьере.

НАПОМНИМ

Особенность нынешних президентских выборов в Турции в том, что они прошли досрочно (ранее голосование планировалось на ноябрь 2019-го) и одновременно с парламентскими. И свои выборы правящая Партия справедливости и развития (ПСР) провалила. Но если учитывать, что Эрдоган объединился с националистами, то и в парламенте у него все схвачено. Также право пройти в меджлис заслужили пять партий, включая злейших врагов Эрдогана - курдов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исторические выборы в Турции: что там вообще происходит?

Голосование в Турции проходит досрочно. Ранее оно планировалось на ноябрь 2019-го. Несколько часов назад избирательные участки закрылись и начался подсчет голосов. Если Эрдоган не победит в первом туре (то есть не наберет 50% + 1 голос), битва продолжится 8-го июля. Корреспондент «Комсомолки» прошелся по Стамбулу и понаблюдал за ходом самого масштабного и долгожданного события в стране. (подробности)