2018-06-25T20:51:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Леонид Федун, президент ФК "Спартак": Один игрок подвел всю команду

Об этом он заявил в эфире Радио "Комсомольская правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Леонид Федун. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАССЛеонид Федун. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС
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- Игра, естественно, не понравилась, поскольку мы проиграли... Сыграли роль ошибки одного игрока, который серьёзно подвёл сборную. Ведь команде пришлось играть в неравных условиях. При всём при том мы имели возможности для хорошего счёта и команда билась до последнего... А это - всегда позитивно.

- Чемпионат мира проходит и на спартаковском стадионе, который вы построили с нуля... Какие ощущения у человека, который столько сил и средств вложил в футбол?

- Чемпионат мира - это всегда праздник, независимо от того, как играет твоя команда. На мой взгляд, праздник удался. По крайней мере, целых две недели вся страна была счастлива. Надеюсь, что и после 1 июля чудо все-таки будет продолжаться. И все несчастья, которые выплеснулись в этой игре, закончатся. Такое везение, когда - три игры подряд выигрывают, наверное случается редко.

- Что дает чемпионат стране? А то некоторые говорят - столько бабок на чемпионат ухлопали...

- А что стране дают театры, кино? У нас более 20 миллионов в стране активно болеют - за нашу сборную и за футбол. Фактически миллион в него играют. И это количество должно удвоиться. Тогда наш футбол будет и дальше развиваться. Чемпионат мира сделал в этом направлении гигантский шаг. Когда поют Гимн России - мурашки по коже.

- Всему миру что это даст?

- На мой взгляд это пока самый интересный чемпионат мира. А я смотрел пять активно. Можно привести только один факт. До сих пор нет результата 0:0. И мы уже по этому показателю побили рекорд всех времен.

- Что пожелаете нашим футболистам и болельщикам?

- Россия встает с колен. А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен. И надеюсь, что она пойдет и встанет в ряды ведущих футбольных держав мира.

Сайт kp.ru вел трансляцию матча Уругвай - Россия

ФОТОРЕПОРТАЖ - Сборная России по футболу проиграла команде Уругвая в Самаре

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Возможно именно так выглядит футбольный ад: невыносимая жара, и град абсолютно всех неприятностей, которые могли произойти – голевые ошибки, автогол, удаление, крупное поражение 0:3. Но с финальным свистком злополучной игры тест на стрессоустойчивость не закончился. До 1 июля, до 1/8 финала, российской сборной опять жить под прессом насмешек и недоверия. Но ей не привыкать. Может ей так даже лучше. Может только так она способна нас удивлять. (подробности)

МНЕНИЕ

Артем Дзюба: «Мы не ищем виноватых. Вместе выигрываем и вместе проигрываем. Между нами такой договор в команде»

Кажется, это не показывали по ТВ, но после поражения от Уругвая со сборной России произошло странное. Все ее игроки во главе с капитаном Игорем Акинфеевым подошли к центру поля, о чем-то посовещались, а потом пошли к трибунам. Они шли и аплодировали болельщикам. За то, что те после провального первого тайма не отвернулись от них. За то, что верили в чудо до последнего и поддерживали команду. (подробности)

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