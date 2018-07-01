Никите Джигурде не дают тратить наследство
История наследства миллионерши Людмилы Браташ напоминает бесконечный сериал. «Комсомолка» не раз писала об этом деле. Уже два года за наследство борются родная сестра умершей Светлана Романова и Никита Джигурда. Последний, напомним, предъявил завещание Людмилы Браташ, в котором все свои деньги она отписала эпатажному шоумену. Эту бумагу в московском суде пыталась оспорить сестра миллионерши, но суд ей в иске отказал.
Юристы Никиты Джигурды в Америке доказали подлинность завещания (оно оформлялось нотариусом в США) и принесли ответ из американского суда о признании бумаги в Москву.
Нотариус не разрешает
Никита Джигурда, еще не получив наследства, уже готов его тратить. К примеру, застолбил напополам с Леной Лениной землю под гольф-клуб в Подмосковье. С Лениной они съездили на место, выбрали участок. Джигурда подписал предварительный договор о намерении покупки.
- Никита попытался взять кредит в банке под это дело, но ему отказали, - рассказала «КП» бывший директор Джигурды Антонина Саврасова. - Конечно же, без внесения денег никто ему землю не продаст. Он всюду размахивает решением суда и тем самым завещанием. Но нужны реальные деньги, а не те, что у Никиты в фантазиях.
При этом нотариус разрешать взять их почему-то не торопится.
- Поскольку московский суд отказался признать завещание недействительным, как того требовала наш оппонент, сестра умершей Светлана Романова, значит, оно законно, - поясняет «Комсомолке» юрист Джигурды Сергей Воронов. - Мы уже подали московскому нотариусу два заявления от Анисиной и Джигурды с просьбой дать разрешение на выдачу наследства и приложили решение суда. Готовимся принять деньги. Но нотариус медлит. Не знаю, чего он боится. Ему придется принять решение, иначе подадим на него в суд за невыполнение его должностных обязанностей.
Кроме того, на деньги из наследства артист собирается построить духовный центр в Греции под названием «Эдем Ангела Люси» (в память о Людмиле Браташ). Уже дал гарантии выкупить помещения под него.
Планируется, что в этом центре педагоги будут давать уроки актерского мастерства, рассказывать про искусство, религию. «Обучение будет платным и частично окупит вложенные средства», - уверен шоумен.
«Анисина заплатила, чтобы он отдохнул с детьми»
А пока наследства нет, Джигурда живет на подачки бывшей жены Марины Анисиной.
- Марина дает Никите по 30 тысяч рублей в месяц, - говорит Антонина Саврасова. - А если он проводит время с детьми - добавляет еще. Например, недавно Джигурда отдыхал с 9-летним Миком-Анжелем-Кристом и 8-летней Эвой-Владой на море в Греции. Марине пришлось выдать дополнительную сумму на развлечения.
В целом после развода у Анисиной и Джигурды хорошие отношения. Правда, Никита снова успел приревновать свою бывшую. В своем блоге он сообщил: «Ночью узнал, что Анисина, готовясь к шоу в Японии, ночевала несколько дней в доме Гвендаля. (Партнер по фигурному катанию, к которому Джигурда всегда ревновал супругу. - Ред.) А мне об этом не сказала! Потроллила... Я по телефону и в шутку, и всерьез пообещал гром и град Богине Анис. Мари в шоке! Реакция француза Гвендаля пока неизвестна».
Пока друзья как могут поддерживают «будущего миллионера». Бывшая возлюбленная Донна Луна и «ее итальянские партнеры», как гордо отметил Джигурда в соцсетях, «подогнали крутые ботинки». А Лена Ленина подарила ему ВИП-карту в фитнес-клуб.
Джигурда уверен: очень скоро, несмотря на все препятствия, деньги у него будут.
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