Никите Джигурде не дают тратить наследство

СЕГОДНЯ 00:55 2018-06-28T09:16:34+03:00

В ожидании миллионов Никита живет на 30 тысяч рублей в месяц, которые ему выдает бывшая жена Марина Анисина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эксцентричный артист еще не получил денег, но уже пытается скупать земли

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История наследства миллионерши Людмилы Браташ напоминает бесконечный сериал. «Комсомолка» не раз писала об этом деле. Уже два года за наследство борются родная сестра умершей Светлана Романова и Никита Джигурда. Последний, напомним, предъявил завещание Людмилы Браташ, в котором все свои деньги она отписала эпатажному шоумену. Эту бумагу в московском суде пыталась оспорить сестра миллионерши, но суд ей в иске отказал.

Юристы Никиты Джигурды в Америке доказали подлинность завещания (оно оформлялось нотариусом в США) и принесли ответ из американского суда о признании бумаги в Москву.

Нотариус не разрешает

Никита Джигурда, еще не получив наследства, уже готов его тратить. К примеру, застолбил напополам с Леной Лениной землю под гольф-клуб в Подмосковье. С Лениной они съездили на место, выбрали участок. Джигурда подписал предварительный договор о намерении покупки.

- Никита попытался взять кредит в банке под это дело, но ему отказали, - рассказала «КП» бывший директор Джигурды Антонина Саврасова. - Конечно же, без внесения денег никто ему землю не продаст. Он всюду размахивает решением суда и тем самым завещанием. Но нужны реальные деньги, а не те, что у Никиты в фантазиях.

При этом нотариус разрешать взять их почему-то не торопится.

- Поскольку московский суд отказался признать завещание недействительным, как того требовала наш оппонент, сестра умершей Светлана Романова, значит, оно законно, - поясняет «Комсомолке» юрист Джигурды Сергей Воронов. - Мы уже подали московскому нотариусу два заявления от Анисиной и Джигурды с просьбой дать разрешение на выдачу наследства и приложили решение суда. Готовимся принять деньги. Но нотариус медлит. Не знаю, чего он боится. Ему придется принять решение, иначе подадим на него в суд за невыполнение его должностных обязанностей.

Кроме того, на деньги из наследства артист собирается построить духовный центр в Греции под названием «Эдем Ангела Люси» (в память о Людмиле Браташ). Уже дал гарантии выкупить помещения под него.

Планируется, что в этом центре педагоги будут давать уроки актерского мастерства, рассказывать про искусство, религию. «Обучение будет платным и частично окупит вложенные средства», - уверен шоумен.

«Анисина заплатила, чтобы он отдохнул с детьми»

А пока наследства нет, Джигурда живет на подачки бывшей жены Марины Анисиной.

- Марина дает Никите по 30 тысяч рублей в месяц, - говорит Антонина Саврасова. - А если он проводит время с детьми - добавляет еще. Например, недавно Джигурда отдыхал с 9-летним Миком-Анжелем-Кристом и 8-летней Эвой-Владой на море в Греции. Марине пришлось выдать дополнительную сумму на развлечения.

В целом после развода у Анисиной и Джигурды хорошие отношения. Правда, Никита снова успел приревновать свою бывшую. В своем блоге он сообщил: «Ночью узнал, что Анисина, готовясь к шоу в Японии, ночевала несколько дней в доме Гвендаля. (Партнер по фигурному катанию, к которому Джигурда всегда ревновал супругу. - Ред.) А мне об этом не сказала! Потроллила... Я по телефону и в шутку, и всерьез пообещал гром и град Богине Анис. Мари в шоке! Реакция француза Гвендаля пока неизвестна».

Пока друзья как могут поддерживают «будущего миллионера». Бывшая возлюбленная Донна Луна и «ее итальянские партнеры», как гордо отметил Джигурда в соцсетях, «подогнали крутые ботинки». А Лена Ленина подарила ему ВИП-карту в фитнес-клуб.

Джигурда уверен: очень скоро, несмотря на все препятствия, деньги у него будут.

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