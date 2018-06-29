2018-06-29T07:08:02+03:00
В мире

Полиция обнародовала фотографию стрелка из Мэриленда

Все погибшие были сотрудниками редакции Capital Gazette, их имена тоже уже известны [фото, видео]
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Пять человек, погибших от рук убийцы в редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд), были сотрудниками издания. Их имена на специальной пресс-конференции назвал замначальника полиции округа Анн-Арандел Билл Крампф, передает агентство Reuters. Жертвами стрелка стали Уэнди Уинтерс, Ребекка Смит, Роберт Хайасен, Джерел Фишман и Джон Макнамара.

Кроме того, правоохранительные органы обнародовали фотографию предполагаемого преступника. Ранее стало известно, что его зовут Джэррод Уоррен Рамос. Это местный житель, который в 2012 году обвинял газету в клевете.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 28 июня, вооруженный человек открыл огонь по людям в офисе издания, в результате были убиты пять человек, еще около 20 получили ранения различной степени тяжести, все госпитализированы. Версию о теракте полиция отмела практически сразу.

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Трагический расстрел в США обрастает все новыми загадочными подробностями. Преступник устроивший бойню в редакции "Кэпитал Гэзет" в Аннаполисе (Штат Мэриленд), был задержан, но пока полиция так и не может установить личность этого человека. Нападение на редакцию произошло после обеда, когда бандит ворвался в здание с дробовиком и открыл беспорядочный огонь. Убийца имел при себе целый арсенал, но сдался полиции без боя (подробности).

Стрельба в Мэриленде.Четверо погибших, 20 ранено

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