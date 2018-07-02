Билеты на матч Россия - Хорватия 7 июля 2018 в Сочи продают за 140 тысяч рублей
После сумасшедшей победы России над Испанией страна стоит на ушах. На работу смогли выйти не все. Но те, кто вышел, тут же озаботились новой целью: как попасть в Сочи на стадион «Фишт», где наша команда 7 июля сыграет с Хорватией? На официальном сайте FIFA билетов на матч Россия - Хорватия 7 июля 2018 в Сочи пока нет. Наверняка появятся, но очень ненадолго — забронировать себе местечко легально крайне тяжелая, почти невыполнимая задача. Сложная система вбрасывания билетов показывает, что билеты есть, но положить их в корзину невозможно. Везет единицам. В итоге вся надежда на спекулянтов. Какими бы роботами и системами кибербезопасности не ограждала Международная федерация футбола «барыг» от билетов — все равно на руках у перекупщиков тысячи заветных квитков.
И русские люди, опьяненные победоносным шествием сборной России, готовы отдать любые деньги, наплевав на отпуск и низкую зарплату, только чтобы увидеть этот исторический момент: мы в 1/4 финала ЧМ-2018.
32-36 тысяч рублей — это самая низкая цена за билеты 2 и 3 категории
В интернете есть несколько сайтов, рекламировать которые не хочется, найти их нетрудно. Так вот там можно заказать почти любое количество билетов на матч Россия-Хорватия. Конечно, не по официальной цене. На одном ресурсе предлагают подобрать нужное место за 32-36 тысяч рублей — это самая низкая цена за билеты 2 и 3 категории. Почему цена не отличается? Скорее всего, видимость не очень хорошая, поэтому и цена за билеты принципиально разных категорий (вторая категория включает в себя места с «виражей» стадиона, откуда все видно лучше, чем из-за ворот) почти не различается. Или это просто уловка, потому что изначально билеты стоили в несколько раз дешевле. ВИП-билеты на этом же сайте можно купить за 70-90 тысяч рублей. И это еще «по-божески».
Ведь на другом ресурсе все гораздо дороже и прозрачнее. 4 категория — 80 тысяч рублей, 3 категория — 90 тысяч рублей, 2 категория — 120 тысяч рублей и 1 категория — 140 тысяч рублей.
на другом ресурсе все гораздо дороже и прозрачнее
В популярном мессенджере Telegram есть целые группы, где можно отловить билеты как по номиналу — если люди очень торопятся их скинуть или не могут пойти на матч — так и по завышенной цене. Билеты 1 категории на 108 сектор арены «Фишт» отдают по 100 тысяч рублей.
Хотя встречается и другое. «Всем привет! Есть 1 билет в Сочи на 1/4 финала, категория OV (места с ограниченной видимостью — Авт.), сектор D305, второй ряд. 15000 руб. Билет на руках, передам в Ростове», — вот такое сообщение до сих пор висит в одной из групп в телеграме. Правда, оно было написано о победы России над Испанией. Теперь, если билет еще не ушел, сумма наверняка подрастет.
Билеты 1 категории на 108 сектор арены «Фишт» отдают по 100 тысяч рублей
Несмотря на наличие бесплатных фан-зон, некоторые предлагают поболеть за Россию в Сочи и за деньги. К примеру, продаются билеты на трансляцию матча 1/4 финала в Летнем театре парка им. Фрунзе. В так называемом Русском доме болельщиков «Катюша» будут показывать футбол за 1200-3000 рублей.
ФОТОРЕПОРТАЖ
Футболисты сборной России обыграли команду Испании и вышли в четвертьфинал чемпионата мира
В ТЕМУ
«Акинфеев все еще капитан? Дайте ему майора!»: Болельщики сборной России благодарят игроков за выход в 1/4 ЧМ-2018
Россияне ликуют - российская сборная прошла в следующий этап чемпионата мира-2018, сыграв в ничью со сборной Испании, которую называли фаворитом этого турнира. За наших ребят болели не только в России, но и по всему миру. Поздравления с победой в соцсетях от бразильцев, аргентинцев, немцев (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В четвертьфинале ЧМ-2018 Россия встретится в Хорватией
Что нужно знать о наших соперниках. Наш корреспондент побывал на матче в Нижнем Новгороде и оценил сильные и слабые стороны сборной (подробности)