Билеты на матч Россия - Хорватия 7 июля 2018 в Сочи продают за 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:31 2018-07-02T16:57:26+03:00

При этом минимальная цена на билеты на матч Россия - Хорватия 7 июля 2018 в Сочи у спекулянтов - 32 тысячи

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После сумасшедшей победы России над Испанией страна стоит на ушах. На работу смогли выйти не все. Но те, кто вышел, тут же озаботились новой целью: как попасть в Сочи на стадион «Фишт», где наша команда 7 июля сыграет с Хорватией? На официальном сайте FIFA билетов на матч Россия - Хорватия 7 июля 2018 в Сочи пока нет. Наверняка появятся, но очень ненадолго — забронировать себе местечко легально крайне тяжелая, почти невыполнимая задача. Сложная система вбрасывания билетов показывает, что билеты есть, но положить их в корзину невозможно. Везет единицам. В итоге вся надежда на спекулянтов. Какими бы роботами и системами кибербезопасности не ограждала Международная федерация футбола «барыг» от билетов — все равно на руках у перекупщиков тысячи заветных квитков.

И русские люди, опьяненные победоносным шествием сборной России, готовы отдать любые деньги, наплевав на отпуск и низкую зарплату, только чтобы увидеть этот исторический момент: мы в 1/4 финала ЧМ-2018.

32-36 тысяч рублей — это самая низкая цена за билеты 2 и 3 категории

В интернете есть несколько сайтов, рекламировать которые не хочется, найти их нетрудно. Так вот там можно заказать почти любое количество билетов на матч Россия-Хорватия. Конечно, не по официальной цене. На одном ресурсе предлагают подобрать нужное место за 32-36 тысяч рублей — это самая низкая цена за билеты 2 и 3 категории. Почему цена не отличается? Скорее всего, видимость не очень хорошая, поэтому и цена за билеты принципиально разных категорий (вторая категория включает в себя места с «виражей» стадиона, откуда все видно лучше, чем из-за ворот) почти не различается. Или это просто уловка, потому что изначально билеты стоили в несколько раз дешевле. ВИП-билеты на этом же сайте можно купить за 70-90 тысяч рублей. И это еще «по-божески».

Ведь на другом ресурсе все гораздо дороже и прозрачнее. 4 категория — 80 тысяч рублей, 3 категория — 90 тысяч рублей, 2 категория — 120 тысяч рублей и 1 категория — 140 тысяч рублей.

на другом ресурсе все гораздо дороже и прозрачнее

В популярном мессенджере Telegram есть целые группы, где можно отловить билеты как по номиналу — если люди очень торопятся их скинуть или не могут пойти на матч — так и по завышенной цене. Билеты 1 категории на 108 сектор арены «Фишт» отдают по 100 тысяч рублей.

Хотя встречается и другое. «Всем привет! Есть 1 билет в Сочи на 1/4 финала, категория OV (места с ограниченной видимостью — Авт.), сектор D305, второй ряд. 15000 руб. Билет на руках, передам в Ростове», — вот такое сообщение до сих пор висит в одной из групп в телеграме. Правда, оно было написано о победы России над Испанией. Теперь, если билет еще не ушел, сумма наверняка подрастет.

Билеты 1 категории на 108 сектор арены «Фишт» отдают по 100 тысяч рублей

Несмотря на наличие бесплатных фан-зон, некоторые предлагают поболеть за Россию в Сочи и за деньги. К примеру, продаются билеты на трансляцию матча 1/4 финала в Летнем театре парка им. Фрунзе. В так называемом Русском доме болельщиков «Катюша» будут показывать футбол за 1200-3000 рублей.

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