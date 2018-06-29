2018-06-29T14:26:51+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

«Чернильницы» против «ведра с холодцом»: россиянки рассказали, почему предпочитают гостей мундиаля нашим мужчинам

Поведение девушек на ЧМ рвет форумы и социальные сети
Элиза АЛИ
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Вокруг поведения россиянок в городах, принимающих гостей чемпионата мира по футболу, продолжают кипеть страсти.Вокруг поведения россиянок в городах, принимающих гостей чемпионата мира по футболу, продолжают кипеть страсти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Русские мужчины сплотились перед "национальной бедой" — легкодоступными барышнями, которые развлекаются с иностранцами. “ВКонтакте” даже появились специальные группы, полностью посвященные шеймингу (от shame — позор), где выкладывают фото и видео наших девушек в объятиях развеселых аргентинцев, бразильцев и немцев, а под ними - километры оскорбительных комментариев.

Русские мужики против иностранных болельщиков: кто выигрывает в чемпионате женского внимания?

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Один из самых скандальных пабликов, в котором почти 2000 подписчиков, носит говорящее название Buceta Rosa - по мотивам скандального видео, в котором россиянка веселилась в толпе бразильцев, не понимая, что они посвятили ей песню о розовой вагине. А вот от своих тут можно начитаться и менее приятных эпитетов. Встречающихся с иностранцами девушек называют не иначе как “Рюззке Наташке”, “чернильницы” и “подстилки ***”.

Некоторые видео, размещаемые в паблике, и впрямь довольно развязные: то девицы топлесс отплясывают с болельщиками на улицах, то в полуголом виде лезут к ним обниматься и хлещут текилу из заботливых иностранных рук. Но иногда россиянкам достается и за совсем безобидные вещи. Например, на одном из роликов нетрезвый мужчина на улице пристал к девушке, которая просто идет под ручку с иностранцем. “Че русские - чернильницы?” - несколько раз спрашивает ее он, а после с силой толкает.

У подписчиков такой подход встречает одобрение - так мол и надо. Обсуждения в группе вообще очень активные: мужчины не только сетуют на доступность соотечественниц, но и даже разрабатывают план защитных операций.

Другой парень предложил раздавать на улице листовки, “позорящие и высмеивающие наших баб”. А кто-то воспринял шуры-муры россиянок как проблему чуть ли не национального масштаба.

- Уверен, что это горе наконец-то сплотит наших мужчин!!! - пафосно пишет участник сообщества. - Думаю, немногие захотят молча смириться с потерей своих женщин и с вырождением своей нации! Если мы проглотим такое унижение, как до этого все глотали - то лучше сразу в петлю, грош нам цена!

И лишь немногие выступают с робкими предложениями “развиваться самим” - учить языки, ходить в качалку, чтобы составить достойную конкуренцию иностранцам. Но такие идеи особой популярности, впрочем, не имеют.

А вот например, известный журналист и блогер Юрий Дудь вступился за российских девушек. Он призвал своих соотечественников “не кричать прекрасной летней любви „Позор“ и не позориться самим”.

- Иноземцы гораздо привлекательнее нас, - уверен Дудь. - Они держат себя в хорошей форме, причем не только в молодости, но и в глубокой зрелости. Они легко идут на контакт – хоть в приложениях знакомств, хоть на турецких пляжах. От них вкусно пахнет.

Сами же спутницы иностранцев не остались в стороне от скандала. Уже несколько дней в “Твиттере” блуждают совсем нелестные для наших сравнения - мол иноземцы и веселей, и красивей, и в постели обыгрывают наших, как Россия - Саудовскую Аравию. А одна блогерша и вовсе пожаловалась, что среднестатистический русский мужчина похож на “жестяное ведро с холодцом” - этот эпитет разлетелся по сети. В общем, страсти из-за мундиаля кипят нешуточные. Но через две недели иностранцы уедут, а осадочек останется...

МНЕНИЕ

Женский взгляд на секс с болельщиками

Ульяна СКОЙБЕДА

А мне нравятся иностранные болельщики.

Когда они идут по центру Москвы, черноволосые, шумные, кудрявые и сахарные, как итальянцы (спокойно, я знаю, что Италия не приехала на чемпионат), от них прет бешеный сексапил. (подробности)

Я - та самая девушка, которая «вешается на иностранцев»

Дина КАРПИЦКАЯ

Многие, очень многие представители сильного пола сейчас просто в панике. Пишут посты, заметки, делают громкие заявление. Мысль у них у всех одна: «Русские девушки превратились в проституток и отдаются иностранцам направо и налево». (подробности)

Почему наши девушки без ума от иностранных болельщиков

Александр МОНОГАМОВ

Российские поклонницы футбола (а поклонницами они стали совсем недавно, буквально несколько дней назад) действуют по принципу «послушай, что скажет женщина-депутат, и сделай наоборот». (подробности)

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Русские мужики против иностранных болельщиков: кто выигрывает в чемпионате женского внимания?

Сергей Краснов и Вероника Борисенкова обсуждают это с экспертами и слушателями в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда» (подробности)

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