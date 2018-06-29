«Чернильницы» против «ведра с холодцом»: россиянки рассказали, почему предпочитают гостей мундиаля нашим мужчинам

СЕГОДНЯ 12:55 2018-06-29T14:26:51+03:00

Вокруг поведения россиянок в городах, принимающих гостей чемпионата мира по футболу, продолжают кипеть страсти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Русские мужчины сплотились перед "национальной бедой" — легкодоступными барышнями, которые развлекаются с иностранцами. “ВКонтакте” даже появились специальные группы, полностью посвященные шеймингу (от shame — позор), где выкладывают фото и видео наших девушек в объятиях развеселых аргентинцев, бразильцев и немцев, а под ними - километры оскорбительных комментариев.

Русские мужики против иностранных болельщиков: кто выигрывает в чемпионате женского внимания? 00:00 00:00

Один из самых скандальных пабликов, в котором почти 2000 подписчиков, носит говорящее название Buceta Rosa - по мотивам скандального видео, в котором россиянка веселилась в толпе бразильцев, не понимая, что они посвятили ей песню о розовой вагине. А вот от своих тут можно начитаться и менее приятных эпитетов. Встречающихся с иностранцами девушек называют не иначе как “Рюззке Наташке”, “чернильницы” и “подстилки ***”.

Некоторые видео, размещаемые в паблике, и впрямь довольно развязные: то девицы топлесс отплясывают с болельщиками на улицах, то в полуголом виде лезут к ним обниматься и хлещут текилу из заботливых иностранных рук. Но иногда россиянкам достается и за совсем безобидные вещи. Например, на одном из роликов нетрезвый мужчина на улице пристал к девушке, которая просто идет под ручку с иностранцем. “Че русские - чернильницы?” - несколько раз спрашивает ее он, а после с силой толкает.

У подписчиков такой подход встречает одобрение - так мол и надо. Обсуждения в группе вообще очень активные: мужчины не только сетуют на доступность соотечественниц, но и даже разрабатывают план защитных операций.

Другой парень предложил раздавать на улице листовки, “позорящие и высмеивающие наших баб”. А кто-то воспринял шуры-муры россиянок как проблему чуть ли не национального масштаба.

- Уверен, что это горе наконец-то сплотит наших мужчин!!! - пафосно пишет участник сообщества. - Думаю, немногие захотят молча смириться с потерей своих женщин и с вырождением своей нации! Если мы проглотим такое унижение, как до этого все глотали - то лучше сразу в петлю, грош нам цена!

И лишь немногие выступают с робкими предложениями “развиваться самим” - учить языки, ходить в качалку, чтобы составить достойную конкуренцию иностранцам. Но такие идеи особой популярности, впрочем, не имеют.

А вот например, известный журналист и блогер Юрий Дудь вступился за российских девушек. Он призвал своих соотечественников “не кричать прекрасной летней любви „Позор“ и не позориться самим”.

- Иноземцы гораздо привлекательнее нас, - уверен Дудь. - Они держат себя в хорошей форме, причем не только в молодости, но и в глубокой зрелости. Они легко идут на контакт – хоть в приложениях знакомств, хоть на турецких пляжах. От них вкусно пахнет.

Сами же спутницы иностранцев не остались в стороне от скандала. Уже несколько дней в “Твиттере” блуждают совсем нелестные для наших сравнения - мол иноземцы и веселей, и красивей, и в постели обыгрывают наших, как Россия - Саудовскую Аравию. А одна блогерша и вовсе пожаловалась, что среднестатистический русский мужчина похож на “жестяное ведро с холодцом” - этот эпитет разлетелся по сети. В общем, страсти из-за мундиаля кипят нешуточные. Но через две недели иностранцы уедут, а осадочек останется...

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