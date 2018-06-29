Румынская шпионка Карина Цуркан в СИЗО занимается йогой

СЕГОДНЯ 21:19 2018-06-29T21:19:59+03:00

Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Румынии, во время рассмотрения законности ареста в Мосгорсуде. ФОТО: Михаил Почуев/ТАСС

Прошло 10 дней с момента ареста топ-менеджера «Интер РАО». Ей предъявлены обвинения в шпионаже против РФ. Правозащитники нашли ее в СИЗО «Лефортово»

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Ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников уже дважды навещал Карину Цуркан за решеткой.

- Первый раз это было еще 19 июня. Мы с коллегой приехали с проверкой в ИВС на Петровке, 38. Всегда первым делом спрашиваем у сотрудников, есть ли женщины и дети. И вот она.

Карина сразу рассказала, что ее задержали за шпионаж.

- Она казалась тогда очень растерянной, расстроенной. Видно было, что переживает и совсем не готова была к аресту. Тогда она была уверена, что вот-вот выйдет на свободу. Переживала о сыне и маме. Мы так поняли, что мужа у нее нет.

Но суд по избранию Цуркан меры пресечения принял решение оставить ее под стражей. Из ИВС ее отправили в СИЗО «Лефортово».

- Вообще в этом изоляторе практически нет женщин. Исключение - подозреваемые по серьезным статьям, либо по громким делам. Так что Цуркан, можно сказать, очень даже повезло. В соседней «шестерке» (СИЗО №6) женщины содержатся по 40 человек в камере. Представляете, какие там условия? Карина же в двухместной комнате с туалетом, телевизором. Правда вот без горячей воды — в «Лефортово» с этим много лет уже проблемы.

Соседка у Карины подозревается в экономическом преступлении. Спокойная, не конфликтная. Цуркан сообщила правозащитникам, что ее все устраивает. И даже тюремная еда.

- Я вегетарианка, совсем не ем мясо. И йогой занимаюсь уже давно и серьезно. Сейчас здесь спасаюсь орехами, которые мне уже передали. Ну и рыбные блюда (рыбу я ем) тут часто.

Иван Мельников отметил, что если в ИВС она вызывала жалость, казалась потерянной и расстроенной, то сейчас ситуация изменилась.

- Это собранная, подготовленная, сдержанная женщина. Видно, что держит себя и свои эмоции под контролем. Помимо этого очень подозрительная. Несколько раз уточняла кто мы такие и будем ли мы рассказывать журналистам о том, что с ней происходит в СИЗО.

Теперь уже стало видно, что она, как минимум, большой начальник. Очень властная и жесткая женщина.

КСТАТИ

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