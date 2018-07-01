Бывшая жена Джонни Деппа Ванесса Паради снова вышла замуж

СЕГОДНЯ 02:10 2018-07-01T02:27:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Ванесса Паради впервые в жизни сыграла свадьбу: 45-летняя актриса вышла замуж за своего соотечественника, французского режиссера Сэмюэля Беншэтри. Предыдущий брак Ванессы был гражданским: она 14 лет прожила с голливудским актером Джонни Деппом, родив ему двоих детей – дочь Лили-Роуз и сына Джека, но так и не дождалась от него официального предложения руки и сердца.

Бракосочетание Ванессы и Сэмюэля было тихим и скромным: пара расписалась 30 июня в мэрии небольшого городка Сен-Симеон, расположенного неподалеку от Парижа. На свадьбе были только близкие друзья и родственники. Как сообщает французское издание Le Parisien, невеста была одета в кружевное платье белого цвета и фату, в руках – изящный букет из роз. На свадьбе присутствовала дочь Деппа и Паради, 19-летняя Лили-Роуз. Начинающая актриса и любимая модель модного дома Chanel выбрала для церемонии платье желтого цвета. На свадьбе не было сына Ванессы: ранее сообщалось, что у 16-летнего Джека проблемы со здоровьем, которые, к счастью, оказались не столь серьезными, как это расписывали таблоиды. Тем не менее, Джек, видимо, все же чувствовал себя не настолько хорошо, чтобы прийти на свадьбу матери.

leparisien Vanessa Paradis s est mari e avec Samuel Benchetrit pendant le match France-Argentine Saint-Sim on en Seine-et-Marne #france #wedding #mariage Une de @arnauddumontier / LP

Сэмюэль и Ванесса обручились в ноябре прошлого года. Пара никогда не афишировала свои чувства, хотя до свадьбы встречалась почти два года. Актриса и режиссер впервые появились вместе на публике в августе прошлого года, на премьере фильма «Собака» на фестивале в Локарно. Именно эта картина и свела их вместе. Ванесса получила главную роль в «Собаке» и начала сниматься в картине летом 2016 года. На съемочной площадке между режиссером и актрисой промелькнула искра, которая переросла в большое чувство.

У Сэмюэля тоже есть дети - 20-летний сын Жюль и 11-летняя дочь Сол. Сын режиссера и дочка актрисы Лили-Роуз быстро поладили между собой, ведь они практически ровесники. Жюль, как и Лили-Роуз, уже активно снимается в кино.

Сэмюэль и Ванесса обручились в ноябре прошлого года.Фото: EAST NEWS

Беншэтри был женат на дочери известного французского актера Жана-Луи Трентиньяна – с матерью Жюля, актрисой Мари Трентиньян он состоял в браке с 1998 по 2002 год. Мари трагически погибла в Вильнюсе в июле 2003 года, где она снималась в телевизионном фильме о жизни писательницы Сидони Колетт. Актрису жестоко избил ее бойфренд - Бертран Канта, солист французской группы «Noir Désir». На тот момент они уже полтора года были вместе. Бертран приревновал Мари и ударил ее. Женщина упала и ударилась головой об стену. Мари впала в кому. Из вильнюсской больницы ее срочно перевезли в парижский госпиталь, однако медики не смогли ей помочь. Мари умерла, не приходя в сознание. Вскрытие показало, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, вызванная ударами в лицо.

В романе Ванессы Паради и Сэмюэля Беншэтри есть еще одна пикантная подробность. После развода с Деппом Ванесса встречалась с музыкантом Бенжаменом Биоле. Летом 2015 года, после двух лет отношений, пара рассталась. Бенжамен ушел от Ванессы к 39-летней актрисе Анне Муглалис (звезде фильма «Коко Шанель и Игорь Стравинский»). А Анна — вот ведь совпадение! - раньше была гражданской женой Сэмюэля Беншэтри, именно она — мать его дочки Сол. Вот уж точно, жизнь — непредсказуемая штука.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На что Джонни Депп спустил 650 миллионов долларов: актер рассказал, как растранжирил свое баснословное состояние

Звезда «Пиратов Карибского моря» дал откровенное интервью, в котором поведал, как он стал банкротом, и как пережил развод с Эмбер Херд

Журналист Стивен Родрик провел в особняке Джонни в Лондоне трое суток, и все это время артист изливал ему душу, рассказывая, как все его предали. Пообщавшись со звездой 72 часа с перерывами на сон, репортер заключил: Джонни – очень одинокий и очень депрессивный человек. И вокруг него нет никого, кому бы он не платил (подробности).