Жены футболистов сборной России: как они познакомились с мужьями и где работают

СЕГОДНЯ 11:20 2018-07-02T12:35:20+03:00

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Самые преданные болельщики на трибунах – жены футболистов. Многие не могли сдержать слез радости после серии пенальти в матче Россия – Испания. Рассказываем истории любви самых крепких пар семейных пар нашей сборной: как игроки познакомились с избранницами и чем занимаются музы футболистов.

Екатерина, жена Игоря Акинфеева

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев познакомился с будущей женой осенью 2012 года – их представили друг другу в компании общие знакомые. Киевлянка Катя Герун (по образованию химик-технолог) работала актрисой и моделью. К моменту знакомства с мужем успела окончить театральную студию, сняться в клипе Сергея Лазарева на песню «Вспоминай» и сыграть эпизодические роли в нескольких фильмах. В футболе Катя не разбиралась, поэтому кто такой Акинфеев понятия не имела. Игорь и Катя обменялись телефонами, и на следующий день после знакомства девушка улетела домой в Киев. Первое время пара лишь обменивалась смс.

«Люди должны понять, что вот оно твое… Эта женщина будет оберегать тебя, помогать, всегда будет рядом. Я это реально почувствовал, - вспоминает Игорь Акинфеев свои эмоции после знакомства с будущей женой. - И понял надо цепляться, бороться!»

Как только закончился сезон, Акинфеев с серьезными намерениями полетел в Киев – знакомиться с родителями Кати. Спустя полгода она переехала в Москву, пышную свадьбу решили не устраивать – расписались в присутствии близких друзей и родных. «Я испытала восхищение от того, что в наше время можно встретить такого доброго, честного, настоящего мужчину», – рассказывала в фильме «Сборная России. Перезагрузка» жена вратаря нашей сборной.

Их первенец Даня появился на свет 17 мая 2014 года. «Игорь ждал за дверью, кричал мне: «Давай, сколько можно я бы уже давно родил!» - смеется Катя, вспоминая как подбадривал ее муж, когда она была в родзале. А когда Игорь взял наследника на руки – глаза заблестели. В сентябре 2015 в семье родилась дочь Евангелина. Екатерина занимается воспитанием детей, кроме того, у нее есть собственный салон красоты.

Даня появился на свет 17 мая 2014 годаФото: скриншот видео

Кристина, жена Артемы Дзюбы

Супруга нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы родом из Нижнего Новгорода. Когда-то за Кристиной ухаживал друг Артема: он и пригласил девушку с подружками отпраздновать Новый год в общей компании. Девчонки приехали в Москву, чтобы провести праздник в большой компании. Так Артем Дзюба 31 декабря познакомился с Кристиной, тут же влюбился и быстро отбил ее у друга. «Победа была за мной, причем быстро, за три – четыре дня ее завоевал», - вспоминал Дзюба судьбоносную встречу. Тогда (в 2012-м году) Артем уже был звездой ФК «Спартак». Но Кристина в футболе не разбиралась: о том, что ее парень звезда спорта узнала от отца. Родители одобрили брак дочери с Дзюбой. Кристина переехала к мужу в Москву и перевелась в столичный ВУЗ. Вскоре на свет появился Никита Дзюба.

Два года назад пара пережила серьезный кризис в отношениях. Весной 2015-го папарацци засняли Артему Дзюбу, который обнимался в машине с телеведущей Марией Орзул… Футболист потом оправдывался перед журналистами: мол, видел ее один раз в жизни, других встреч не было. Дзюба говорил, что этот случай помог ему понять насколько сильно он ценит супругу, как она ему дорога: «Мне было очень стыдно перед своей женой». Кристина простила мужа, и зимой 2016-го родила ему второго сына Максима. Молодая мама занимается воспитанием наследников.

Супруга нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы родом из Нижнего НовгородаФото: Александр БУНДИН

Анастасия, жена Федора Кудряшова

Защитник ФК «Рубин» Федор Кудряшов уже больше 10 лет после каждой игры разбирает с женой по телефону матчи. Мнение жены для футболиста всегда интересно. Познакомились они 14 лет назад в Братске. Настя и предположить не могла, что ее парень станет перспективным футболистом.

«Ему было 16 лет, я на год старше - училась и уже работала, мы ходили в кино на мои деньги. У него тогда даже сотового не было, мы созванивались по домашнему телефону», - рассказала «Комсомольской правде» Кудряшова. У Насти телефон был, но ее не это заботило: «Федя был просто «пацан со двора». Но с мужским характером, он добивался меня, и я выбрала его. Не знаю, почему, но безумно счастлива, что так получилось. Он упертый. Первое свидание назначил на катке - знал, что я люблю с подругой кататься на коньках. Оказалось, что сам кататься не умеет, но трудности его никогда не останавливали. Он старался добиться успехов в футболе, и мальчика из Сибири пригласили в «Спартак».

Анастасия Кудряшова пробовала открывать фитнесс-центров, но сейчас занята воспитанием 7-летней Миланы и 3-летнего Никиты.

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Инна, жена Юрия Жиркова

Полузащитника ФК «Зенит» Юрий Жирков влюбился в будущую жену с первого взгляда. Подруга Инны встречалась с другом Юрия. Однажды на завтрак в кафе она взяла Инну, а парень подруги пришел с Юрием. Уже через неделю Жирков признался в любви. 10 лет назад пара поженилась, и у них уже трое детей. Жиркова без дела не сидит: у нее есть свой караоке-клуб в родном Калининграде. А на рождение третьего ребенка Юрий подарил Инне помещение в Москве для ее ателье MiloMilo. Бизнес уже окупился и приносит прибыль.

Полузащитника ФК «Зенит» Юрий Жирков влюбился в будущую жену с первого взглядаФото: Личный Архив

«Это была моя мечта. Теперь я не представляю себя без дела: у меня с утра в голове масса идей. Я выбираю ткани, придумываю новые модели, рисую эскизы. Надеюсь, и мужу приятно, когда у жены свой успешный бизнес, - рассказывает «Комсомольской правде» Инна Жиркова. - У меня не было необходимости работать, Юра понимал, что я занята воспитанием детей. Но я смогла совмещать воспитание детей и работу. Кроме того, приятно, что могу купить Юре подарок не за его деньги, а за свои. Конечно, это не те средства, которые зарабатывает муж, но это мой доход. Я стараюсь, развиваю бизнес».

Юлия, жена Александра Самедова

Полузащитник ФК «Спартак» Александр Самедов женился 10 лет назад. С Юлией он познакомился в одном из московских ресторанов, куда каждый пришел со своей компанией. Александр приметил Юлию: полчаса решался, чтобы подойти и познакомиться, а позже пригласил на медленный танец. «Я не романтик, но в разные места приглашал – в кафе, в кино…» - говорит Самедов. Через полгода пара стала жить вместе. Самым серьезным испытанием в их семейной жизни стали преждевременные роды Юлии – тогда 25-летняя женщина провела много времени с малышом в больнице. Но, к счастью, все закончилось благополучно. Сейчас в семье растут два сына: 8-летний Богдан и 2-летний Илья.

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Юлия ведет дела в семейном ресторане, который находится в парке «Сокольники».

Наталья, жена Сергея Игнашевича

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич познакомился с будущей женой Натальей, когда был женат. Она брала интервью у футболиста для спортивного телеканала. «Сергей мне понравился, но меня не интересовали мужчины, которые не были в меня не влюблены. И, уж тем более, женатые», - вспоминала Наташа первую встречу. В то время за ней ухаживал коллега Василий Уткин. А Сергей рассказывал, что тогда отношения в его первом браке уже были завершены, поэтому вскоре он позвонил Наталье и сообщил, что официально развелся. Через некоторое время пара случайно встретилась на праздновании Нового года у общих знакомых, и Сергей начал ухаживать – приезжал на свидание исключительно с огромными букетами.

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Сейчас Сергей и Наталья воспитывают 10-летнего Сергея-младшего и 6-летнего Тимофея. Наталья занимается благотворительными проектами и не бросила журналистику.

Александра, жена Юрия Газинского

Жена полузащитника ФК «Краснодар» Юрия Газинского знакома с ним со школьной скамьи в городе Комсомольске-на-Амуре. Юра в школе был Аяксом - так называлась футбольная команда, в которой он играл мальчишкой. Александру с Аяксом разлучила студенческая жизнь – она уехала учиться на экономическом факультете МГУ (окончила его с красным дипломом), а он играл сначала во Владивостоке, а потом в других городах страны. Саша строила карьеру в крупной международной компании, потом работала стилистом на программе «Модный приговор». Они долго перезванивались, встречались, когда могли, а три года назад сыграли свадьбу. «Мы давно привыкли к долгим расставаниям, но когда понимаешь ради чего это, то все встает на свои места», - говорит Саша.

alexandra_gazinskaya Насколько важно паре выглядеть гармонично

В семье подрастает полуторогодовалая дочка Софья. Александра успевает управляться с домашними делами в Краснодаре, где играет муж. И часто бывает в Москве - Газинская много работает. Она организует мастер-классы и дает онлайн-консультации по имиджу. Как стилист сотрудничает с глянцевыми журналами и бутиками, ведет блог.

Екатерина, жена Игоря Смольникова

Супруга защитника ФК «Зенит» Игоря Смольникова родилась в Волгоградской области, а учиться на журналиста приехала в Москву. Здесь и познакомилась с футболистом. Подруга Кати встречалась с другом Смольникова – так 10 лет назад они оказались в общей компании, и Игорь начал ухаживать за симпатичной блондинкой. Атаковал Катю несколько месяцев – пока не сдалась. И вот уже 10 лет пара жената, воспитывает сыновей Сашу и Луку.

19smolnikov_official Екатерина и Игорь Смольников

Екатерина всегда работала. Сейчас ведет программу Zenit Family на клубном YouTube-канале, занимается благотворительностью – недавно открыла реабилитационный центр для детей в Волгограде.

КАК ЭТО БЫЛО

Акинфеев - бог! Россия обыграла Испанию 4-3 по пенальти

От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)

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