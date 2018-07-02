Тайна раскрыта. Отбивать Акинфеева пенальти ногой "обучил" Артем Дзюба

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-02T12:38:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из героев матча 1/8 финала чемпионата мира Испания - Россия Артем Дзюба перед этой игрой по-особому отличился во время тренировки на подмосковной базе команды в Новогорске. Именно он отбил мяч в том же стиле, что и Игорь Акинфеев в серии послематчевых пенальти.

Пресс-служба нашей национальной команды обнародовала видео, подписав кадры:

- Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти.

Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти.

Предыгровая тренировка нашей команды, напомним, прошла в Новогорске в субботу в полдень. А в воскресенье вечером Акинфеев отбил в таком же стиле мяч после удара испанского форварда Яго Аспаса.

Россия впервые в истории прошла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу накануне, 1 июля. В Москве на стадионе "Лужники" наши одолели в серии послематчевых пенальти Испанию со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

Теперь же наши сыграют в четвертьфинале в Сочи на стадионе "Фишт" в субботу, 7 июля. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Станислав Черчесов: Почему не смотрел, как игроки бьют пенальти? Я смотрел все по табло, табло хорошее на стадионе

В зал для пресс-конференций на стадионе "Лужники" наставник российской сборной Станислав Черчесов вошел триумфатором. Его встретили журналисты аплодисментами. (подробности)

КСТАТИ

«Молодцы!»: Смолов станцевал на столе в раздевалке сборной России после победы над Испанией

Игроки российской сборной присоединились к всеобщему ликованию после своей победы над сборной Испании в рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Соответствующая видеозапись была опубликована в сети. (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акинфеев - бог! Россия обыграла Испанию 4-3 по пенальти

От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)