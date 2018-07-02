Притихли мексиканцы, задумались британцы... Как москвичи затмили своим ликованием всех

СЕГОДНЯ 13:51 2018-07-02T14:20:50+03:00

Крики "Игорь Акинфеев" и "Испания едет домой" не стихали на Никольской до утра Фото: Мария БЕРК

Наш корреспондент оказалась в самой гуще праздника в центре столицы

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00:15 улица Тверская

- Я на тебе женюсь.

Я с недоверием и усмешкой смотрю на молодого человека, который пару минут назад вывалился на меня прямо из драки. Вид у него помятый, зато счастливый. Кирилл только что отважно сражался с румынскими болельщиками возле случайного московского бара. Зачем? Защищал честь пьяной русской девушки, которой заинтересовались румыны. Только что-то мне подсказывает - то были не румыны, а колумбийцы. Просто флаги немножко похожи.

Тверская стояла намертво от Белорусского вокзала до Лубянки. Цыгане с флагами и дудками наперевес сновали между машинами, уворачиваясь от вылезающих из окон авто радостных болельщиковФото: Мария БЕРК

00:22 Большой театр

Перед Большим театром жизнь кипит похлеще, чем 9 мая или в новогоднюю ночь. Летний ночной воздух наэлектризован и дрожит. Гудение клаксонов слилось с ревом бушующей толпы. Никто даже не думает смотреть на часы - все равно «завтра в школу не пойдем».

Иностранцы, решившие мимикрировать под русских, оперативно раздобыли красные майки нашей сборной. Отважные пытались перепить русских болельщиков и активно накачивались пивом, не забывая при этом скандировать «Россия-Россия» и брататься с прохожими. Осторожные убрали всю фанатскую экипировку и жались по углам - от греха подальше.

Только самый ленивый не танцевал в центре Москвы с флагом РоссииФото: Мария БЕРК

00:27 Театральный проезд

- Красавчик!

На автобусной остановке оживление: все фотографируются с футбольным дедулей. У него модные шорты с эмблемой Chelsea, фирменные кеды, яркая рубашка, а на голове шапка с игрушечным красным чертиком. Рядом тележка с табличкой «красавчик».

Дед молчит, только улыбается и дудит в дудку болельщика.

00:32 метро Лубянка

- Хей! Хей! На Никольскую пройдем! - скандирует толпа со всех сторон и бурной рекой втекает на самую футбольную улицу Москвы. Кажется, что вдохни поглубже и опьянеешь. А там уже и полезешь на фонарный столб, зажав в зубах флаг России, и раскрасишь все лицо в цвета триколора, и разденешься до гола на радость окружающим (пусть все видят, что у тебя на груди написано заветное «Россия»), а там уже недалеко и до купания фонтана и акробатических номеров.

Самый модный болельщик. Футбольный дедуля пользовался популярностью у всех прохожихФото: Мария БЕРК

00:41 где-то на Никольской

- Игоооорь! - раздается откуда-то сверху молодецкий клич, и толпу накрывает фонтан пивных брызг. Тут же группа африканцев с флагом России на плечах и триколором на лицах, прыгая на лавке, скандирует под аккомпанемент барабанного боя «Хей-хей! Игорь-Игорь Акинфеев». Неподалеку в обнимку с блондинками в коротких платьях ликуют аргентинцы в майках с надписью Мессии. Бразильцы в своих цыпленочно желтых футболках радостно фотографируются со всеми желающими.

Столица всю ночь отмечала победуФото: Михаил ФРОЛОВ

- Испанцы! - раздается вопль.

Внимание толпы, медленно текущей по Никольской, тут же переключается на парня в бардовой футболке испанской сборной.

- Испания едет домой, - начинает петь дружно бессердечная улица.

Испанцы, не скрывая своего разочарования, жмутся к стене и спешат поскорее свернуть к метро Площадь Революции. А вдруг до закрытия успеют?

Москвичи затмили своим ликованием всехФото: Михаил ФРОЛОВ

1:12 снова на Лубянской площади

Притихшие мексиканцы испуганно косятся на поющих гимн русских. В их глазах читается, что они преклоняются перед русскими богами - ничто не сравнится с их футбольным ликованием. Хотя буквально десяток дней назад мы сами восхищались умению мексиканцев широко праздновать победу своей сборной.

Седые британцы скептически изучают переливающееся море москвичей прямо со ступенек Детского мира - подумать только! Ни одного ультрас.

1:24 улица Тверская

- Так когда ты на мне женишься? - спрашиваю Кирилла. Он весь вечер не отставал от меня и, как рыцарь, защищал от флагов, дудок, массовых обнимашек и хороводов.

- Когда наши пройдут в полуфинал!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/658296" frameborder="0"></iframe> Болельщики после победы России над Испанией.Алиса ТИТКО

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