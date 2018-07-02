"Проголодались и решили поесть": Ставшие интернет-мэмом "фанаты в кокошниках" удивлены своей популярности

СЕГОДНЯ 16:30 2018-07-02T17:00:07+03:00

Колоритная троица стала одной из самых обсуждаемых тем в российском интернете Фото: СОЦСЕТИ

Один из прославившихся на всю страну "жующих" болельщиков рассказал Радио "Комсомольская правда", что теперь вся его семья стала неофициальным талисманом нашей сборной

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Состоявшийся в минувшее воскресенье, 1 июля, матч между нашей сборной и командой Испании уже можно назвать легендарным - Россия впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу, одолев соперников в эффектной серии пенальти. Однако запомнилась эта игра не только спортивными достижениями, но и событиями, происходящими за пределами поля.

Так, героями интернет-мэма стала семья из трех человек, члены которой в самые напряженные моменты матча, казалось бы, спокойно уплетали хот-доги. Колорита добавлял тот факт, что все они были одеты в нарядные кокошники.

Болеть за наших надо с аппетитом!

Радио "Комсомольская правда" побеседовала с одним из неожиданно прославившихся фанатов - Дмитрием Гнатюком, и узнала у него, что же происходило в тот момент на трибунах стадиона "Лужники".

"Если честно, мы так кричали и болели за наших, что перед тем, как был небольшой перерыв перед пенальти, мы просто проголодались и решили съесть по сосиске. И поэтому так самозабвенно и спокойно внешне все это поедали. Потом нас показали по большому экрану. И как-то стали приписывать нам то, что мы настолько спокойны, что уверены в победе. Это было не так, конечно же", - рассказал российский болельщик.

"Самые страстные болельщики" стали настоящим мемом

Он признался, что совсем не ожидал внезапно обрушившейся на него популярности, но зато теперь вся его семья стала неофициальным талисманом сборной нашей страны. Организаторы ЧМ-2018 сами вышли на болельщиков и подарили им билеты на следующий матч команды России в надежде, что эта игра пройдет не менее успешно.

"Нас организаторы турнира, как талисман нашей сборной, попросили приехать и обеспечили билетами на 7 июля в Сочи, на матч с Хорватией. Мы уже не можем отказаться", - подчеркнул фанат.

Поели, поболели - можно и по домам

По его словам, на этом матче вся троица вновь будет одета в кокошники, чтобы не нарушать уже сложившуюся традицию.

"Если вы заметили, мы же там белый-синий-красный – в цветах российского флага сидим втроем. Наряды будут те же. И в талисманах ничего нельзя менять перед игрой. Все должно быть то же самое", - подытожил Дмитрий.

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