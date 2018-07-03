Юнна Мориц: Акинфеева Нога / Шлет вас к черту на рога...

СЕГОДНЯ 02:08 2018-07-03T02:10:59+03:00

Великая Поэтесса прислала нашему корреспонденту стихи об Игоре Акинфееве. И не только о нем

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Акинфеева Нога

Шлёт вас к чёрту на рога, -

Крити@уйти всю дорогу

Вратаря!.. Но слава Богу,

Он – звезда, а вы – пурга!

Звезданул он, дорогой,

Звёздно!.. Звёздною ногой!

Как не мог никто другой!

Юнна Мориц.

02. 07. 2018 г.

Вслед за этим стихотворением пришел комментарий: "Саша, мы все - команда вратарей".

А затем Юнна Петровна прислала и свой рисунок.

Юнна Петровна прислала в "КП" свой рисунок

И мне сразу - вдруг! - пришло на память стихотворение Юнны Мориц, которое она написала еще в 2011 году.

Вратарь

Попасть в ворота!.. Проще говоря,

Бомбить!.. И никаких иносказаний, –

Бомбят и убивают вратаря!

У бомбократов – праздник наказаний:

Попасть в ворота, вратаря убив!..

Убийство вратаря – отличный способ.

Живой вратарь теперь – легенда, миф.

Держись вратарь, ты – сказочная особь!

И даже, если мёртвым притворясь,

Как на кресте – распнёшься на воротах,

Тебя убьют ещё сто тысяч раз,

Но ты держись, вратарь!.. На тех широтах,

Где в данный миг и в данный кровохлёст

Убийство вратаря равно заказу, –

У нас полно ворот, как в небе звёзд,

И ты, вратарь, во всех воротах сразу!..

Не дочитав это стихотворение до конца, я стал звонить поэтессе...

- Юнна Петровна, я несколько раз прочитал ваши стихи - и первое, и второе... Почему "Вратарь" 2011-го - в таких "трагических красках", а стихи сегодняшние всё же просвечивает оптимизмом...

- Потому что, Саша, первое стихотворением - оно иносказательное. И оно на самом деле - не о футболе. И там Вратарь - это такой образ Защитника.

- Страны?

- Может быть, и страны.

- Кажется, я догадываюсь, кого вы имеете ввиду. И что, назвать его имя никак нельзя?

- А зачем? Так же ведь можно и навредить... Для меня в моих стихах важнее смыслы, а не конкретные имена.

- Ну, хорошо. Давайте не будем. Тогда, выходит, и стихи об Акинфееве - они тоже не о спорте.

- Я бы сказала так: не только о спорте. Кстати, когда приближалась вот эта драматическая развязка в матче со сборной Испании, и Акинфеев изо всех сил, как мог, защищал наши ворота, и когда когда испанцы пробили мяч, и, казалось, что неминуемо нам должен быть гол, я закричал: "Отбивай ногой!" И наш вратарь мяч отбил, удар парировал... И спас ворота, и спас игру...

- А ваши слова: "Мы все - команда вратарей" - можно отнести и к России в целом?

- Конечно!

Поговорив с поэтессой, я дочитал ее "Вратаря" до конца. Многое стало понятным...

...Изъяна не имеет обезьяна

И прочие образчики зверья, –

А ты, вратарь, подсуден постоянно,

Зверью видней изъяны вратаря!

Держись, вратарь, ты – сказочная особь,

У нас, как в небе звёзд, полно ворот,

Во всех и сразу быть – отличный способ,

А остальное всё – наоборот!..

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