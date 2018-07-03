Юнна Мориц: Акинфеева Нога / Шлет вас к черту на рога...
* * *
Акинфеева Нога
Шлёт вас к чёрту на рога, -
Крити@уйти всю дорогу
Вратаря!.. Но слава Богу,
Он – звезда, а вы – пурга!
Звезданул он, дорогой,
Звёздно!.. Звёздною ногой!
Как не мог никто другой!
Юнна Мориц.
02. 07. 2018 г.
Вслед за этим стихотворением пришел комментарий: "Саша, мы все - команда вратарей".
А затем Юнна Петровна прислала и свой рисунок.
Юнна Петровна прислала в "КП" свой рисунок
И мне сразу - вдруг! - пришло на память стихотворение Юнны Мориц, которое она написала еще в 2011 году.
Вратарь
Попасть в ворота!.. Проще говоря,
Бомбить!.. И никаких иносказаний, –
Бомбят и убивают вратаря!
У бомбократов – праздник наказаний:
Попасть в ворота, вратаря убив!..
Убийство вратаря – отличный способ.
Живой вратарь теперь – легенда, миф.
Держись вратарь, ты – сказочная особь!
И даже, если мёртвым притворясь,
Как на кресте – распнёшься на воротах,
Тебя убьют ещё сто тысяч раз,
Но ты держись, вратарь!.. На тех широтах,
Где в данный миг и в данный кровохлёст
Убийство вратаря равно заказу, –
У нас полно ворот, как в небе звёзд,
И ты, вратарь, во всех воротах сразу!..
Не дочитав это стихотворение до конца, я стал звонить поэтессе...
- Юнна Петровна, я несколько раз прочитал ваши стихи - и первое, и второе... Почему "Вратарь" 2011-го - в таких "трагических красках", а стихи сегодняшние всё же просвечивает оптимизмом...
- Потому что, Саша, первое стихотворением - оно иносказательное. И оно на самом деле - не о футболе. И там Вратарь - это такой образ Защитника.
- Страны?
- Может быть, и страны.
- Кажется, я догадываюсь, кого вы имеете ввиду. И что, назвать его имя никак нельзя?
- А зачем? Так же ведь можно и навредить... Для меня в моих стихах важнее смыслы, а не конкретные имена.
- Ну, хорошо. Давайте не будем. Тогда, выходит, и стихи об Акинфееве - они тоже не о спорте.
- Я бы сказала так: не только о спорте. Кстати, когда приближалась вот эта драматическая развязка в матче со сборной Испании, и Акинфеев изо всех сил, как мог, защищал наши ворота, и когда когда испанцы пробили мяч, и, казалось, что неминуемо нам должен быть гол, я закричал: "Отбивай ногой!" И наш вратарь мяч отбил, удар парировал... И спас ворота, и спас игру...
- А ваши слова: "Мы все - команда вратарей" - можно отнести и к России в целом?
- Конечно!
Поговорив с поэтессой, я дочитал ее "Вратаря" до конца. Многое стало понятным...
...Изъяна не имеет обезьяна
И прочие образчики зверья, –
А ты, вратарь, подсуден постоянно,
Зверью видней изъяны вратаря!
Держись, вратарь, ты – сказочная особь,
У нас, как в небе звёзд, полно ворот,
Во всех и сразу быть – отличный способ,
А остальное всё – наоборот!..
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