Во все тяжкие: Дженнифер Энистон после развода закрутила роман сразу с двумя мужчинами

СЕГОДНЯ 03:00 2018-07-04T03:11:27+03:00

Дженнифер снова счастлива: она наладила свою личную жизнь и выбирает между двумя поклонниками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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После развода Дженнифер Энистон и Джастина Теру американские таблоиды то и дело подкидывали нам новости из жизни свежеиспеченного холостяка. То 46-летний актер закрутил роман с молодой коллегой Эммой Стоун, то его застукали на пляже с молоденькими моделями. Дженнифер же в этой ситуации казалась пострадавшей стороной – сидит, и киснет в одиночестве. К счастью, все совсем не так: как сообщает Daily Mail, личная жизнь Энистон кипит вовсю - актриса снова встречается. Да не с одним, а сразу с двумя мужчинами!

Как рассказал источник из окружения звезды, 49-летняя Дженнифер ходит на свидания сразу с двумя кавалерами. Речь о серьезных отношениях пока не идет – актриса раздумывает, кому из ухажеров отдать предпочтение.

Оба бойфренда артистки – не актеры. Один из поклонников – крупная шишка в технической отрасли.

- Их познакомил общий друг. Он недавно расстался с женой и теперь пытается покорить Энистон. Это пока все держится в секрете, - сообщает инсайдер. - Второй — творческий человек, они познакомились несколько месяцев назад, когда Джен начала работать над новым проектом.

Что это за проект, не сообщается. Источник лишь добавляет, что на съемочной площадке Дженнифер так и светится от счастья.

На публике актеры казались вполне счастливой парой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот что совершенно точно известно – Энистон и не думает снова сходиться с экс-мужем Брэдом Питтом, хотя таблоиды только о том и судачат. По словам источников из окружения актеров, бывшие супруги вообще не виделись со времен их расставания, и даже ни разу не общались. И все сообщения в СМИ типа «Брэд позвонил Джен и попросил у нее прощения» - не более чем домыслы.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру сообщили о расставании в феврале этого года.

- Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями, - говорится в совместном заявлении Энистон и Теру, которое они выпустили для прессы. - Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но, учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, — это неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу.

Окружение пары объясняло их редкие совместные выходы в свет большой занятостью Джастина (мол, он почти всегда в отъезде, много снимается) и нежеланием супругов светить свою личную жизнь. Поговаривали, правда, что более молодой Теру в последнее время стал заглядываться на симпатичных партнерш по съемочной площадке.

Напомним, Дженнифер Энистон развелась с Брэдом Питтом в 2005 году после пяти лет брака. Супруги подали на развод, когда стало известно, что партнерша Питта по съемкам в картине «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли ждет от него ребенка. В браке с Энистон у Брэда не было детей. Зато с Анджелиной появилось целых шестеро.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались после того, как актер изменил жене с Анджелиной Джоли.Фото: EAST NEWS

Джастин Теру и Дженнифер Энистон начали встречаться в мае 2011 года, а познакомились они еще раньше, в 2008-м на съемках фильма "Жажда странствий". Спустя год после помолвки, в 2013 году, поигрывая колечком с огромным бриллиантом на пальчике, Дженнифер кокетливо призналась:

- Мы хотим пожениться спокойно, без спешки, когда для этого будет самый благоприятный момент. И, знаете, мы уже и так чувствуем себя женатыми, - сообщила звезда.

В 2015 году Дженнифер и Джастин поженились, устроив тихую свадьбу в своем поместье в Бель Эйр, на которую они пригласили 74 гостя - что довольно скромно по голливудским меркам. Детей у Джастина и Дженнифер в этом браке не появилось.