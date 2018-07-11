2018-07-11T14:04:30+03:00
Звезды

Памела Андерсон и Адиль Рами: как секс-бомба стала преданной невестой и футбольной болельщицей

Актриса трижды была замужем, но только с французским футболистом обрела настоящее женское счастье. Рассказываем историю любви Памелы Андерсон и Адиля Рами
Наталья ТАРАСЕНКО
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Звездная пара Памелы Андерсон и Адиля Рами начала отношения прошлым летомЗвездная пара Памелы Андерсон и Адиля Рами начала отношения прошлым летомФото: EAST NEWS
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Памела Андерсон раньше не любила футбол, а сейчас стала преданной болельщицей своего возлюбленного и не пропускает ни одного матча с его участием. По итогам игры в Санкт-Петербурге сборная Франции вышла в финал чемпионата мира по футболу. На трибуне стадиона Памела поддерживала своего жениха, защитника национальной команды Адиля Рами.

Звездная пара Памелы Андерсон и Адиля Рами начала отношения прошлым летом. Их встречу называют настоящим спасением для 51-летней актрисы. Полгода назад модель из Лос-Анджелеса рассталась с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

В недавнем интервью актриса призналась, что любовь Адиля помогла ей, ко всему прочему, благополучно пережить наступление менопаузы. Дело в том, что климакс весьма негативным образом изменил жизнь матери Памелы, и дочь боялась почувствовать подобное. При появлении первых признаков климакса, актриса решилась на кардинальные перемены в своей жизни. Этой весной Памела Андерсон переехала из Лос-Анджелеса к возлюбленному на юг Франции. Она оставила дом и взяла с собой только личные вещи и собаку – золотистого ретривера Зузу.

По итогам игры в Санкт-Петербурге сборная Франции вышла в финал чемпионата мира по футболу. На трибуне стадиона Памела поддерживала своего жениха. Фото: GettyImages

По итогам игры в Санкт-Петербурге сборная Франции вышла в финал чемпионата мира по футболу. На трибуне стадиона Памела поддерживала своего жениха. Фото: GettyImages

В США остались также два сына Памелы: 20-летний Дилан и 21-летний Брэндон, которые поступили в университеты и живут своей жизнью. Кстати, Памела была замуж три раза. Первый муж актрисы рок-музыкант - Томми Ли, второй - тоже рокер Кид Рок, третий - кинопродюсер Рик Саломон.

Памела Андерсон открыла собственный вегетарианский ресторан в Сен-Тропе, запустила производство "вегетарианского шампанского", активно выступает в защиту прав животных Фото: EAST NEWS

Памела Андерсон открыла собственный вегетарианский ресторан в Сен-Тропе, запустила производство "вегетарианского шампанского", активно выступает в защиту прав животныхФото: EAST NEWS

От прошлых отношений у Адиля тоже двое детей. Они живут с матерью.

- Я не знала, вернусь ли домой. Я просто хотела начать новую жизнь, - рассказывает актриса.

Сейчас звездная пара живет в уютном коттедже под Марселем. Памела Андерсон открыла собственный вегетарианский ресторан в Сен-Тропе, запустила производство "вегетарианского шампанского", активно выступает в защиту прав животных, учит французский язык, хочет сняться во французском кино и даже пишет книгу «Спасение женщин от феминизма».

- Многие женщины хотят того, чтобы мужчины всегда делали первые шаги. Мы не хотим быть жертвами, но и делать мужчин своими врагами тоже неправильно, - говорит Памела Андерсон.

Возлюбленный актрисы сейчас защищает честь сборной в России на Чемпионате мира Фото: REUTERS

Возлюбленный актрисы сейчас защищает честь сборной в России на Чемпионате мираФото: REUTERS

18-летняя разница в возрасте не стала помехой для звездной пары.

- Он называет меня «инопланетянкой». Говорит, что мне должно быть 30 лет, а не 50, и просит показать мое водительское удостоверение, - рассказывает актриса.

Памела признается, что они ведут очень здоровую, по-настоящему чудесную жизнь без ссор и разногласий.

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