2018-07-04T17:41:15+03:00
Туризм

В Ростуризме создали оперативный штаб для клиентов "Натали Турс" и DSBW

А также создали "горячую линию". На 5 июля назначено экстренное заседание "Турпомощи"
Юлия СМИРНОВА
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4 июля аннулировала все туры с вылетом до 30 сентября включительно4 июля аннулировала все туры с вылетом до 30 сентября включительноФото: ТАСС
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В Ростуризме создан межведомственный оперативный штаб для решения проблем клиентов двух туроператоров - "Натали Турс" и DSBW Tours. DSBW 3 июля объявил о прекращении работы. Без отпуска остались порядка 1000 - 1200 человек. "Натали Турс" с 30 июня отменила все чартеры, 4 июля аннулировала все туры с вылетом до 30 сентября включительно. Однако уходить с рынка не намерена - во всяком случае, так уверяет президент группы компаний "Натали Турс".

В штаб Ростуризма вошлипредставители МИД России, Роспотребнадзора, Росавиации, Ассоциации «Турпомощь», а также общественных объединений туроператоров. Возглавил его лично руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Штаб будет "осуществлять мониторинг сложившейся ситуации и вырабатывать направленные на защиту прав и законных интересов решения".

В четверг, 5 июля, на экстренное заседение соберется наблюдательный совет "Турпомощи".

- Будет обсуждаться сложившаяся ситуация. Также я встретился с руководством 10 ведущих турагентских сетей, чтобы объяснить, что произошло, и совместно выработать приемлемые инструменты по компенсации туристам. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация начнет нормализоваться, - Владимир Воробьев не теряет оптимизма.

Главной задачей считает восстановить продажи, чтобы за счет нового денежного потока и бизнес на плаву оставить, и выплачивать компенсации за аннулированные туры. Вот только вопрос, где сейчас найти желающих покупать путевки у "Натали Турс"...

Кстати, о компенсациях. Владимир Воробьев в очередной раз пообещал, что всем, кто обратится с заявлением, деньги вернут. Либо туристы смогут воспользоватьсяне состоявшимся сейчас туром ...следующим летом. Вы бы согласились?

Глава "Натали Турс" обвинил в произволе своих турецких партнеров - принимающую компанию, которая повторно требует со 150 отпускников деньги за проживание в отеле.

- Нормальная практика работы с принимающими компаниями заключается в том, что у нас есть кредитные линии. Узнав, что у нас проблемы с испанской стороной, турецкий партнер закрыл кредитную линию и выставил обязательства произвести оплату. Так как мы не смогли ее оперативно осуществить, он начал с туристов, которые жили в отелях уже 5 - 10 дней, вымогать деньги.

Те же проблемы у клиентов "Натали" и в других странах - Испании, Италии, Кубе... Точную сумму долгов партнерам Владимир Воробьев назвать не смог - мол, у компании 150 партнеров, и с каждым своя система расчетов. Где-то кредитные линии на миллионы долларов, где-то депозиты, где-то предоплаты, где-то прямые контракты с отелями без участия принимающих компаний.

Сколько туристов в общей сложности пострадали уже или еще пострадают из-за проблем "Натали Турс"? Точные цифры пока не называют ни Ростуризм, ни сам глава компании. Скорее всего, они станут известны после заседания "Турпомощи" в четверг. Но в любом случае масштаб бедствия совсем не тот, что был в 2015 году, когда один из другим банкротились гиганты - "Ланта", "Лабиринт", "Южный Крест"... Тогда счет шел на сотни тысяч отпускников. Многие застряли за границей без обратных билетов.

Сейчас ни одной подобной истории нет. С отелями - да, не заселяют, грозят выселить. Но с обратными рейсами проблем нет, туристы спокойно улетают домой. До конца недели с курортов вернутся 300 - 400 клиентов "Натали", на этом чартерная программа будет окончательно свернута. В целом за рубежом сейчас находятся несколько тысяч человек с путевками "Натали Турс", у большинства - билеты на реглярные рейсы.

А что с аннулированными турами, сколько россиян остались без отпуска или будут вынждены платить за него повторно? Скорее всего, речь тоже о тысячах, не о десятках тысяч. За прошлый год, по данным самой компании, турпакеты у нее купили 22 тысяч человек. В 2018-м спрос на заграничный отдых упал - и в целом на рынке, и у "Натали" в частности. Так что даже в пик сезона, в июле, августе и сентябре, вряд ли было продано было 5 - 7 тысяч туров.

ВАЖНО!

"Горячая линия" для клиентов "Натали Турс" открыта в Ростуризме. Телефоны +7 (495) 607-35-11 и +7 (499) 678-12-03.

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