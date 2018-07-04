Россия - Хорватия 7 июля 2018: Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу
Прогноз на матч: Россия - Хорватия - 2:1 (победа в основное время с разницей в один мяч).
Хорваты совсем не рады, что в соперники им досталась сборная России. «Шашечные» не очень любят играть против таких команд, которые действуют жестко от обороны. На групповом турнире у хорватской сборной был такой матч - она с трудом справилась с Исландией (2:1), но могла пропустить намного больше, чем один мяч с пенальти.
В составе сборной Хорватии достаточно звезд мирового масштаба - Модрич, Ракитич, Манджукич... И она по праву считается фаворитом грядущей встречи. Тем более, что в тот единственный раз, когда хорватская команда выходил в плей-офф чемпионата мира, она заняла 3-е место (1998 год).
Но есть плюсы и у сборной России - традиционно хорошая функциональная подготовка, домашние трибуны и психология. Пройдя в 1/8 финала Испанию, российские футболисты еще больше поверили в себя.
Тем не менее букмекеры отдают предпочтение Хорватии. Ставки на победу сборной России принимаются с коэффициентами около 4,0. На победу Хорватии - с коэффициентом 2,25. Ничья оценена в коэффициент 3,2.
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От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)
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