Россия - Хорватия 7 июля 2018: Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-04T18:12:41+03:00

Пройдя в 1/8 финала Испанию, российские футболисты еще больше поверили в себя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная России — сборная Хорватии. Встреча состоится 7 июля 2018 года в 21:00 в Сочи на стадионе «Фишт»

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Прогноз на матч: Россия - Хорватия - 2:1 (победа в основное время с разницей в один мяч).

Хорваты совсем не рады, что в соперники им досталась сборная России. «Шашечные» не очень любят играть против таких команд, которые действуют жестко от обороны. На групповом турнире у хорватской сборной был такой матч - она с трудом справилась с Исландией (2:1), но могла пропустить намного больше, чем один мяч с пенальти.

В составе сборной Хорватии достаточно звезд мирового масштаба - Модрич, Ракитич, Манджукич... И она по праву считается фаворитом грядущей встречи. Тем более, что в тот единственный раз, когда хорватская команда выходил в плей-офф чемпионата мира, она заняла 3-е место (1998 год).

Но есть плюсы и у сборной России - традиционно хорошая функциональная подготовка, домашние трибуны и психология. Пройдя в 1/8 финала Испанию, российские футболисты еще больше поверили в себя.

Тем не менее букмекеры отдают предпочтение Хорватии. Ставки на победу сборной России принимаются с коэффициентами около 4,0. На победу Хорватии - с коэффициентом 2,25. Ничья оценена в коэффициент 3,2.

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От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество. Но наконец-то мы в 1/4 финала чемпионата мира! Обезумевшие «Лужники» пели "Калинку" и скандировали «Спасибо!». И протягивали испанцам заранее заготовленные для них чемоданы – домой, Испания, домой! Это наш чемпионат мира! (подробности)

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