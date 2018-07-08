2018-07-08T16:21:05+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"Мои воины! Моя гордость!". Артем Дзюба выложил в Инстаграме фото со всеми игроками сборной России

Форвард питерского "Зенита" поделился снимками после возвращения из Сочи [22 фото Дзюбы с командой]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Артем Дзюба на турнире стал одним из лидеров сборной России.Артем Дзюба на турнире стал одним из лидеров сборной России.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Необычной, можно сказать, акцией, отметился форвард сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба. Около полудня воскресенья, 8 июля, Дзюба в своем личном Инстаграме выложил фотографии со всеми игроками сборной - 22 снимка!

И подпись ко всем кадрам одна: "Мои Воины!!! Моя Гордость!!!".

На этом турнире Дзюба был одним из лидеров команды, сыграв в пяти играх и забив три гола.

- Когда я буду умирать, то это будет одно из тех, что вспомню - как мы здесь сейчас сражались, - сказал уже чуть позднее в интервью пресс-службе РФС.

Россия, напомним, в драматичнейшей игре уступила в серии послематчевых пенальти 3:4 команде Хорватии. Это было первое с 1970 года участие команды нашей страны в матчей этой стадии мирового первенства.

artem.dzyubaartem.dzyuba
Федор Смолов
204971 отметок «Нравится»6395 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Александр Головин
196190 отметок «Нравится»2300 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Денис Черышев
222414 отметок «Нравится»4145 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Алан Дзагоев
164918 отметок «Нравится»1264 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Юрий Газинский
139741 отметок «Нравится»570 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Александр Ерохин
141162 отметок «Нравится»511 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Алексей Миранчук
144754 отметок «Нравится»616 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Антон Миранчук
141317 отметок «Нравится»549 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Александр Самедов
151013 отметок «Нравится»844 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Далер Кузяев
142463 отметок «Нравится»566 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Роман Зобнин
156676 отметок «Нравится»895 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Андрей Семенов
133296 отметок «Нравится»428 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Владимир Гранат
137629 отметок «Нравится»468 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Игорь Смольников
138050 отметок «Нравится»485 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Федор Кудряшов
135528 отметок «Нравится»447 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Юрий Жирков
146166 отметок «Нравится»573 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Марио Фернандес
178082 отметок «Нравится»2238 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Илья Кутепов
154792 отметок «Нравится»673 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Сергей Игнашевич
178295 отметок «Нравится»1548 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Владимир Габулов
149316 отметок «Нравится»747 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Андрей Лунев
146105 отметок «Нравится»648 комментариевInstagram
artem.dzyubaartem.dzyuba
Игорь Акинфеев
301653 отметок «Нравится»16329 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Евгений НЕСЫН

 
Читайте также
Россия - Хорватия 7 июля 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Россия - Хорватия 7 июля 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 7 июля 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 [видео]
Новости 24
Порошенко обвинили в водопроводной катастрофе на Украине
ФИФА собирает доказательства по инциденту с участием хорватов Виды и Вукоевича
Порошенко открыл мемориал в память о погибших украинцах в Польше
Нетаньяху планирует обсудить в России демилитаризацию границы с Сирией
От утечки химикатов в аэропорту Варшавы пострадали 14 человек
В Киеве придумали "суперход" для вступления в НАТО
В одном из ресторанов Кувейта отравились более 250 человек
Спасатели вывели первых школьников из затопленной пещеры в Таиланде
Премьер-министр Бельгии прилетит в Россию на полуфинал ЧМ-2018 с участием своей сборной
В Совфеде раскритиковали учения США и Украины в Черном море
Ракетный эсминец США зашел в порт Одессы
Telegraph: в НАТО опасаются, что встреча лидеров США и России негативно повлияет на европейскую безопасность
Российский ударный беспилотник "Охотник" начнет полеты уже в этом году
Британия не планирует вводить новые антироссийские санкции в связи с инцидентом в Эймсбери