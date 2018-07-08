"Мои воины! Моя гордость!". Артем Дзюба выложил в Инстаграме фото со всеми игроками сборной России

СЕГОДНЯ 16:01 2018-07-08T16:21:05+03:00

Артем Дзюба на турнире стал одним из лидеров сборной России. Фото: Александр ГЛУЗ

Форвард питерского "Зенита" поделился снимками после возвращения из Сочи [22 фото Дзюбы с командой]

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Необычной, можно сказать, акцией, отметился форвард сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба. Около полудня воскресенья, 8 июля, Дзюба в своем личном Инстаграме выложил фотографии со всеми игроками сборной - 22 снимка!

И подпись ко всем кадрам одна: "Мои Воины!!! Моя Гордость!!!".

На этом турнире Дзюба был одним из лидеров команды, сыграв в пяти играх и забив три гола.

- Когда я буду умирать, то это будет одно из тех, что вспомню - как мы здесь сейчас сражались, - сказал уже чуть позднее в интервью пресс-службе РФС.

Россия, напомним, в драматичнейшей игре уступила в серии послематчевых пенальти 3:4 команде Хорватии. Это было первое с 1970 года участие команды нашей страны в матчей этой стадии мирового первенства.

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