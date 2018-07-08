2018-07-08T19:02:26+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Домагой Вида избежал дисквалификации за выкрик «Слава Украине»: почему защитнику сборной Хорватии все сходит с рук

«Комсомолка» отвечает на самые популярные вопросы о поведении хорватского футболиста на поле и вне игры [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Cкорее всего, футболиста ждет штраф в 10 тысяч швейцарских франковCкорее всего, футболиста ждет штраф в 10 тысяч швейцарских франковФото: REUTERS
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- Хорват Домогай Вида снял майку, когда праздновал мяч в наши ворота. Почему его не удалили за это?

- За такое нарушение в футболе сейчас дают желтую карточку. Если бы это была вторая желтая в матче, то она бы превратилась в красную и его выгнали с поля, но до этого у него грубых нарушений не было.

Домогай Вида снял майку, когда праздновал мяч в наши ворота Фото: REUTERS

Домогай Вида снял майку, когда праздновал мяч в наши воротаФото: REUTERS

- Вида на 81-й минуте матча ударил локтем нашего Ерохина в солнечное сплетение, а ему за это ничего не было. Опять предвзятое судейство?

- Слава Богу, на домашнем чемпионате нас никто не засуживал, а такие столкновения всегда остаются на усмотрение арбитра. К этому моменту может вернуться дисциплинарная комиссия и оштрафовать футболиста на 7,5 тысяч франков, если она решит, что тот нарушал правильно специально, например срывал опасную атаку. К примеру, нашего Илью Кутепова оштрафовали на такую сумму за то, что он в матче с испанцами специально удерживал за майку Иско.

- Неужели Виду никак не накажут за его выкрик «Слава Украине», ведь футбол вне политики?

- В ФИФА сообщили, что они сейчас обрабатывают информацию об этом инциденте. Но, скорее всего, футболиста ждет штраф в 10 тысяч швейцарских франков. Именно на столько оштрафовали швейцарцев Шакири и Джаку за то, что они показывали жестом на поле албанского орла.

Хорватский защитник Домагой Вида отметил победу над Россией криком "Слава Украине".

КСТАТИ

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ФИФА вынесла предупреждение хорватскому футболисту Виде за крики «Слава Украине!»

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику хорватской сборной Домагою Виде за неспортивное поведение. Как уточнили в пресс-службе спортивной организации, поводом для такого решения стало видео, которое появилось в сети после матча чемпионата мира между Россией и Хорватии (подробности)

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