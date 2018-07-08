Домагой Вида избежал дисквалификации за выкрик «Слава Украине»: почему защитнику сборной Хорватии все сходит с рук

СЕГОДНЯ 19:01 2018-07-08T19:02:26+03:00

«Комсомолка» отвечает на самые популярные вопросы о поведении хорватского футболиста на поле и вне игры [видео]

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- Хорват Домогай Вида снял майку, когда праздновал мяч в наши ворота. Почему его не удалили за это?

- За такое нарушение в футболе сейчас дают желтую карточку. Если бы это была вторая желтая в матче, то она бы превратилась в красную и его выгнали с поля, но до этого у него грубых нарушений не было.

Домогай Вида снял майку, когда праздновал мяч в наши воротаФото: REUTERS

- Вида на 81-й минуте матча ударил локтем нашего Ерохина в солнечное сплетение, а ему за это ничего не было. Опять предвзятое судейство?

- Слава Богу, на домашнем чемпионате нас никто не засуживал, а такие столкновения всегда остаются на усмотрение арбитра. К этому моменту может вернуться дисциплинарная комиссия и оштрафовать футболиста на 7,5 тысяч франков, если она решит, что тот нарушал правильно специально, например срывал опасную атаку. К примеру, нашего Илью Кутепова оштрафовали на такую сумму за то, что он в матче с испанцами специально удерживал за майку Иско.

- Неужели Виду никак не накажут за его выкрик «Слава Украине», ведь футбол вне политики?

- В ФИФА сообщили, что они сейчас обрабатывают информацию об этом инциденте. Но, скорее всего, футболиста ждет штраф в 10 тысяч швейцарских франков. Именно на столько оштрафовали швейцарцев Шакири и Джаку за то, что они показывали жестом на поле албанского орла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659283" frameborder="0"></iframe> Хорватский защитник Домагой Вида отметил победу над Россией криком "Слава Украине".

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