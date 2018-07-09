2018-07-09T18:03:12+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"На месте России должны были быть мы": как болели за футбол в Испании

"Обиженные" испанцы посмотрели матч нашей сборной против Хорватии
Владимир ДОБРЫНИН
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Сергей ФФДЕИЧЕВ/ТАСССергей ФФДЕИЧЕВ/ТАСС
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Футбол – это не мяч. То есть, «эсфéрико», конечно (так зачастую называют летающий спортивный тотем испанские комментаторы). Но – бери выше: во время чемпионата мира мяч сравним с планетой. А значит, любой житель нашей общей «эсферы» Земля имеет право говорить и быть услышанным.

«Тсуб забиль!» – радостно верещал маленький Максимилиан, рожденный в Испании, никогда не видевший Россию «в натуральную величину», но по маминой линии имеющий именно российские корни. В переводе это ликование во время матча Испания-Россия звучало так: «Дзюба забил!» Максу тяжеловато произносить по-русски и фамилии, и многие слова – но он старается, и его никто не заставляет, разве что этот футбольный магнетизм, который в минуты искреннего переживания подсвечивает скрытое в человеке.

Испанцы 7 июля болели не ЗА хорватов, а ПРОТИВ своего «обидчика» – России. Да, они согласились, что их сборная, «красная фурия» (ну, это когда-то), нынче в соперничестве с российской командой выглядела «сонной, вялой и безыдейной». Да, по возвращении на родину испанские футболисты получили шквал критики (равно как и спортивные функционеры, допустившие скандал в сборной за пару дней до старта чемпионата мира). Да, испанская фан-зона и СМИ вежливо и красиво признали победу россиян в 1/8 финала.

Но проигрыш остался занозой в самолюбии идальго. Даже испанские профи-комментаторы с закаленными нервами допускали некорректное выражение поддержки хорватов. Чего стоит неоднократно произнесенная реплика во время матча в адрес российской сборной: «На этом месте должны были быть мы»! И гол, забитый хорватами, звучал-ревелся как «Гооооооол!!!» – чуть громче, чем радость от российских забитых мячей.

Когда серия пенальти вывела Россию из дальнейшей борьбы, с некоторых испанских крыш полетел самодеятельный салют – так местное население отводило душу после известия, что команда, вынесшая Испанию с чемпионата, вылетела сама. Ну, что ж, может, им полегчало. А мы будем выше – и этих крыш, и этих фейерверков в честь того, что «и у соседа тоже сдохла корова».

Говорят, надо уметь достойно проигрывать. Россия сумела.

Но и достойно выглядеть победителю тоже, как бы, требуется. А вот Хорватия не смогла. Глупейшее видео Домагоя, явно с политическим подтекстом, оставило в недоумении даже тех русских болельщиков, которые собирались поддерживать хорватов в полуфинальной битве против англичан. Момент чистого спорта «победители» сделали неприятно-мутноватым.

Права, в общем-то, поговорка: лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

Наш проигрыш не оставил горечи и стыда. Спасибо, сборная!

Испания.

КСТАТИ

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