В Японии повесили лидеров тоталитарной секты «Аум Синрикё»*

СЕГОДНЯ 17:20 2018-07-06T17:21:20+03:00

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В пятницу, в десять утра по местному времени, трое охранников Токийского центра заключения - огромного тюремного комплекса в японской столице - одновременно нажали кнопки на трех специальных пультах, установленых в специальном помещении. В то же мгновенье в комнате за стеной в полу открылся люк, в который рухнул человек со связанными руками и с петлей на шее. Хитрый механизм сработал по сигналу лишь с одного пульта - так, чтобы ни один из палачей не знал, кто именно из них отправил на тот свет человека.

Но зато все они были прекрасно осведомлены, кого казнят: по приговору Верховного суда Японии был повешен глава зловещей тоталитарной секты «Аум Синрикё» 63-летний Секо Асахара. Спустя несколько часов та же участь постигла и шестерых его главных приспешников.

Показано место казни лидера секты Аум Синрикё .

Имя Асахары и название его секты прогремели на весь мир 20 марта 1995 года. В этот день несколько членов «Аум Синрикё» спустились на одну из станций токийского метро и распылили из принесенных с собой емкостей нервно-паралитический газ зарин. В результате жуткого теракта погибло 13 человек и более 6 тысяч получили отравления разной степени тяжести. Приказ об атаке отдал лично Асахара. Она укладывалась в апокалиптическую философию «Аум Синрикё» (в переводе с японского - «Учение небесного пути»). Асахара запугивал свою «паству» (а ее количество к тому времени перевалило за 50 тысяч человек) скорым концом света, который должен настать после финальной битвы добра (то есть тех, кто разделяет взгляды секты) со злом (всеми остальными). В ней, вещал «великий учитель», выживут лишь избранные. Третью мировую он тоже пророчил и даже рассказывал членам секты о том, как «путешествовал в будущее» и видел, что «США превратят Японию в ядерную пустыню».

И этому шарлатану верили. Золотым дождем сыпались пожертвования не только из Японии, но и из других стран. В 1995 году секта имела крупные филиалы в США, Германии, Шри-Ланке, Австралии и... России. Из радиоточки (а динамики тогда висели у нас почти в каждой кухне) ежевечерне лились часовые программы «Аум Синрикё». Асахара приезжал в нашу страну в начале 90-х и встречался с тогдашним секретарем Совета безопасности РФ Олегом Лобовым (который одновременно был еще и профессором Российско-японского университета). Российские СМИ писали, будто сектанты пытались наладить контрабанду в Японию автоматов Калашникова и даже собирались приобрести вертолет советского производства - с ужасной целью: распылить с него огромное количество зарина над центром Токио. Были и более глобальные планы: провести газовую атаку в США, куда якобы уже был переправлен контейнер с зарином. Кстати, один из казненных в пятницу членов «Аум Синрикё» к тому времени уже руководил строительством в Японии «заринового заводика» - кустарного производства нервно-паралитического газа.

После теракта в метро японские власти объявили секту вне закона и арестовали Асахару и еще около 200 человек из его окружения. Прошло несколько судебных процессов, в результате в 2004 году 13 человек, включая главу секты, были приговорены к смертной казни. С тех пор они содержались в одиночных камерах без окон размером всего 2 на 5 метров. В них постоянно горит свет, чтобы было удобнее наблюдать за заключенным. Адвокаты Асахары пытались доказать, что он страдает слабоумием, но последний суд, завершившийся в январе 2018 года эти доводы отмел и поставил точку в процессе, длившемся более 20 лет.

*запрещено в РФ

КСТАТИ

Показано место казни лидера террористической секты «Аум Синрике»*

СМИ показали место казни основателя запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, экстремистской секты «Аум Синрике» Секо Асахары и еще шестерых человек, считавшихся руководителями этой организации. (подробности)