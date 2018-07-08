В Таиланде из затопленной пещеры спасли 4 школьников. Операцию приостановили на 10 часов

СЕГОДНЯ 19:36 2018-07-08T20:02:15+03:00

Ребята и их тренер провели в пещере более двух недель Фото: REUTERS

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В воскресенье, 8 июля, спасатели освободили четверых из 12 школьников, попавших в ловушку в затопленной пещере в Таиланде. Мальчикам раздали снаряжение для подводного плавания и приставили к ним профессиональных дайверов. Благодаря помощи спасателей, подростки смогли преодолеть 4-километровое расстояние, отделявшее пещеру от выхода.

Ребята были доставлены в больницу и сейчас находятся под наблюдением врачей, рассказал на пресс-конференции руководитель операции, бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде.

Он же сообщил журналистам, что следующий этап операции по спасению начнется лишь через 10 часов. Именно столько времени нужно спасателям, чтобы подготовиться к нему. В частности, водолазам придется заменить кислородные баллоны, размещенные в пещере - так как воздух в старых уже закончился. Всего в спасательной операции принимают участие 90 водолазов. 50 из них прибыли на подмогу из-за рубежа.

Спасение детей из пещеры в Тайланде.

Возобновления спасательной операции в темной пещере сейчас ждут 8 мальчиков и их 25-летний тренер. Истощенные юноши в возрасте от 11 до 16 лет провели в подземелье более двух недель. Их удалось обнаружить лишь спустя девять дней после исчезновения. Все это время спасатели и военные, в том числе из США и Великобритании, расчищали проходы, разгребали завалы и откачивали воду из тоннелей, даже не будучи полностью уверенными, что дети находятся именно здесь. Единственной зацепкой были оставленные у входа в пещеру велосипеды.

Так спасают мальчиков из затопленной пещерыФото: Алексей СТЕФАНОВ

Как выяснилось позже, юные спортсмены отправились на экскурсию в извилистую пещеру, которая простирается на целых 10 километров, однако ливень затопил вход в подземелье, и школьники оказались в ловушке.

Детям и тренеру удалось выжить. Из-за разницы высот внутри пещеры им удалось найти небольшую возвышенность, до которой вода просто не доставала. Все это время, сидя в тесной и мокрой пещере, школьники надеялись на спасение и поровну делили между собой оставленные в рюкзаках шоколадные батончики, печенье и питьевую воду.

Однако даже после того, как напуганных ребят обнаружили британские дайверы, история не закончилась. Эвакуировать детей из затопленный пещеры совсем не так просто, как кажется. У спасателей не получалась выкачать воду, поскольку насосы не справлялись с напором, а использование более сильных аппаратов могло спровоцировать обрушение. Учитывая это, военнослужащие и добровольцы запасались специальными стометровыми трубами, которые использовали в качестве водостоков. Они пытались блокировать даже самые небольшие ручейки или переводили ход их течение в сторону полей и озер.

Спасатели начали откачивать воду из тоннелей, даже попытались пробурить сверху шахту, но скальные породы не поддавалисьФото: REUTERS

Пока одни взрослые решают, как вызволить детей, другие постоянно находятся рядом с ними, следя за здоровьем школьников. Речь идет, прежде всего, о медиках и боевых водолазах, которые учат юных футболистов погружению.

Сначала рассматривалась вероятность того, что юным спортсменам придется подождать под землей еще около трех-четырех месяцев. К этому моменту сезон дождей бы закончился, а вода спала, но накануне спасатели поняли, что ждать больше нельзя.

Шестнадацать дней 12 школьников-футболистов и их 25-летний тренер находились в ловушке в полузатопленной пещереФото: REUTERS

Метеопрогнозы становились все хуже, осадков выпадало все больше. Существовала вероятность, что уровень воды может достать до места, где находятся ребята. Поэтому было принято решение о срочной эвакуации.

Расстояние между местонахождением школьников и выходом из пещеры составляет более четырех километров, а большинство из них не имеет опыта дайвинга. Однако вариантов уже не оставалось, и родители учеников дали свое разрешение на вызволение детей.

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